AL PARCO DELLA GRANCIA “IL RUMORE DELLA LIBERTA’ ” DI GABRIELLA BULFARO

“Il rumore della libertà” della potentina Gabriella Bulfaro è il titolo del romanzo protagonista domani del tradizionale appuntamento culturale nel Parco della Grancia a Brindisi Montagna. L’incontro sarà moderato dal presidente del Parco, Nicola Manfredelli, e si svolgerà presso l’Anfiteatro delle aquile con inizio alle ore 17,45. Il romanzo è una favola destinata ad un pubblico bambino. Il protagonista è il variopinto uccellino Ali, che a tutti i costi vuole raggiungere il suo cielo. Gabriella cresce inventando storie e disegnando personaggi. Il suo amore per il mondo dell’infanzia sboccia definitivamente quando entra in una libreria dedicata, a Siviglia. Da quel momento si promette di trascrivere tutto ciò che fa già il girotondo tra i suoi pensieri. Nel frattempo una sua amica le chiede di illustrare un libro e da questa esperienza nasce La lunga notte del tempo.

La spinta decisiva per Il rumore della libertà arriva dalla sorella e dalla nipote dell’autrice. È grazie a loro, stese nel prato a dare forma alle nuvole e ascoltare il canto degli uccellini, che Gabriella non può più nascondere Ali, ma deve permettergli di volare lontano. Il rumore della libertà è un viaggio. La voglia di affrontarlo, il coraggio di cambiare il destino o compierlo, la necessità di trovare fiducia in sé stessi anche nei momenti più scoraggianti e complicati. Nonostante le delusioni, le incertezze, l’ignoto. Questo libro racconta un percorso interiore fino al lancio nel vuoto… ed è così che si vince: con la paura di non farcela, con la determinazione di provarci ugualmente, con la tenacia premiata. Perché la libertà di scegliere, di partire, di tornare, di essere è l’unica via per mantenere fede ai sogni. E realizzarli.

