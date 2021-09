Il Territorio rappresenta il patrimonio materiale e immateriale di un Paese, di una città di un villaggio, dove la gente abita e lavora e con le sue idee vive e lotta per il benessere comune.

Il tema delle “Giornate europee del patrimonio”di quest’anno, il 25 e il 26 settembre, riveste particolare importanza in quanto vuole essere una riflessione sulla partecipazione al patrimonio culturale estesa a tutti i cittadini, includendo ogni fascia d’età, gruppi etnici, minoranze presenti sul territorio e persone con disabilità. Lo slogan scelto dal Consiglio d’Europa e condiviso dai Paesi aderenti alla manifestazione “Patrimonio culturale: TUTTI inclusi!”ha suggerito il titolo della prima serata di sabato 25 settembre a Palazzo ducale a Tricarico, “Mondo e mondi”, a significare un incontro fra culture,mondigeografici, politici, personali. “Quindi – dice la direttrice del museo archeologico di Tricarico Maria Antonietta Carbone – abbiamo scelto un libro e siamo partiti da lì”.

Scritto da Filippo Pugliese ed edito da Villani, “Per le vie del mondo, sui sentieri dell’umanità”ci racconta del patrimonio di umanità che l’autore ha incontrato nei suoi numerosi viaggi nel mondo con il Centro Turistico Acli. Un bel libro, scritto con un linguaggi sobrio e spontaneo che immediatamente ti coinvolge e ti trasporta nei luoghi di cui ti parla e che impari a conoscere e sogni di visitare.

È un patrimonio di umanità di cui si ha consapevolezza nell’incontro con gli altri e nella condivisione di idee e di storie, nella valorizzazione dei beni che testimoniano le culture di appartenenza. Il libro di Pugliese infatti non è l’apologia del viaggio,è il racconto della vita che scorre nelle scelte della politica, fra le trame delle religioni, che costruisce le collettività da cui emergono arti, monumenti, città.

Sui luoghi, sulla costruzione delle cittàinterverrà, in dialogo con l’autore,l’architetto Ina Macaione, dell’Unibas di Matera, Dipartimento Culture Europee e del Mediterraneo, per evidenziare le atmosfere, gli spazi di umanità, far emergere l’anima.

Interverrà inoltre il mediatore culturale Pape Gora Tallper raccontare della mancanza, dello sradicamento e poi della necessità di riconoscere neinuovi luoghi identità, similitudini, confronti attraverso tutte le difficoltà legate all’integrazione.

Nel corso della serata la chitarra di Pasquale Carelli e la voce di Valentina Romano ci restituiranno le atmosfere del Mediterraneo, luogo di incontro per eccellenza, in cui si sono intrecciati da sempre interessi politici,commercialie sociali e in cui sono custoditi valori ambientali unici al mondo.

L’appuntamento è a Tricarico sabato 25 settembre, alle ore 17.00, nelle sale del museo archeologico a Palazzo Ducale, mentre domenica 26, dalle 9.00 alle 13.00, il nuovo percorso multimediale favorirà la visita alle collezioni a tutte le persone con disabilità uditiva.