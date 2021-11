Con l’auspicio che il 2022, contrassegnato da tre numeri 2, ci riporti appieno la Festa del 2 Luglio. L’associazione ‘’Maria Santissima della Bruna’’, va riconosciuto non ha lesinato impegno e risorse perché devoti, comunità locale e quanti negli anni hanno apprezzato l’unicità per fede, tradizioni, potessero festeggiare come è sempre stato… Fino allo stop forzato causato della pandemia da virus a corona covid 19, con tutte le varianti sul tema,costringendo a vivere il 2 Luglio con un programma ridotto. Fermo al calendario del 2019 per quanto riguarda vari aspetti della tradizione. E tra questi quel ‘trono viaggiante’’ per la Patrona, rappresentato dal carro trionfale di cartapesta, con la processione serale sotto le luminarie, la scorta dei cavalieri dal rione Piccianello a piazza Duomo per i tre giri che marcano quel rapporto forte tra la Madonna e la comunità locale, fino all’epilogo naturale dell’assalto e dello strappo del manufatto per una nuova beneagurante edizione della festa. Il 2022 è anche questo : ritornare alla normalità del passato con l’opera artigianale e artistica del giovane maestro Eustachio Santochirico, che attende di compiere rito e ruolo che gli spetta nel programma della Festa. Ma nel frattempo, come suggerisce il concittadino Antonio Serravezza, c’è la possibilità di visitare il Museo Immersivo della Bruna (Mib) che consente di ‘’toccare’’ con i cinque sensi naturali e con l’aggiunta della dimensione virtuale della festa con gli occhiali con visione tridimensionali. Ma lasciamo ad Antonio e ai suoi amici il racconto di quanto hanno visto



SERRAVEZZA PRONTO PER IL 2 LUGLIO

In questo fresco e umido autunno pandemico, il secondo ormai, in cui molti materani e italiani hanno rimandato a tempi più sicuri le vacanze all’estero e stanno riscoprendo, o scoprendo per la prima volta, i bellissimi musei e siti storici di Matera, anche io con un gruppo di amici del gruppo Sei di Matera se…ieri abbiamo visitato per la prima volta il MIB (Museo Immersivo della Bruna).

Trovo che sia un’ottima scelta, per tutti i materani. Con tale istituzione, infatti, i materani vantano quello che è considerato il museo del giorno più lungo dell’anno: il due luglio.

Materano è chi ama Matera, le sue opere d’arte, le testimonianze della sua anima molteplice e complessa, la sua bellezza e c’è chi la vuol conoscere e chi la protegge. E siccome parliamo, appunto, di arte, cioè di una delle manifestazioni dello spirito materano più profondo, libero e coinvolgente, chiunque, qualunque sia la sua origine culturale e geografica, può riconoscersi in questa matrice. Chiunque, insomma, può essere materano. Già questo potrebbe essere sufficiente a comprendere che il MIB (Museo Immersivo della Bruna) a differenza di altre istituzioni museali materane è legato solo ed esclusivamente alla storia della Bruna, del giorno più lungo per i materani, del 2 luglio. Un’espressione di grande valore simbolico, storico e artistico. La ricostruzione in scala 1:1 del Carro Trionfale della Bruna realizzato dal maestro materano Andrea Sansone è l’unico carro trionfale che non viene “strazzato” ma alla fine del percorso la novità è la proiezione, mediante occhiali speciali, di uno “strazzo” a 360 gradi che dà la sensazione di essere al centro dello strazzo e parteciparvi attivamente. Il giorno più lungo dell’anno non può che terminare con i coloratissimi fuochi d’artificio. Insomma amici materani avete la possibilità di immergervi nella festa del 2 luglio. Fate due passi nel Sasso Barisano e visitate il MUSEO IMMERSIVO DELLA BRUNA e…”a moggh a moggh all’onn c van”