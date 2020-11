Evitare assembramenti, contatti impropri e possibili contagi da coronavirus. E così il sindaco di Matera, Domenico Bennardi, ha emanato una nuova ordinanza per i mercati del sabato e infrasettimanali fino al 3 dicembre. Da questo finesettimana niente assegnazione per gli ‘spuntisti’, i commercianti occasionali, che potrebbero insediare nelle piazzole eventualmente libere. Sanzioni amministrative per i trasgressori.

COMUNICATO STAMPA

CORONAVIRUS, NUOVA ORDINANZA DEL SINDACO BENNARDI

Il sindaco Domenico Bennardi, con una ordinanza emessa nella giornata odierna, allo scopo di contenere il rischio di diffusione dell’epidemia da Covid-19, ha disposto la nuova regolamentazione del mercato settimanale del sabato e dei mercati rionali.

Pertanto, a decorrere dal 14 novembre e fino al 3 dicembre prossimo (salvo eventuali proroghe) i posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle concessioni non potranno più essere assegnati ai commercianti occasionali (i cosiddetti spuntisti).

Il provvedimento si è reso necessario in considerazione dell’aumento costante dei casi di positività al Covid-19 nella città di Matera.

Le violazioni saranno punite con una sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro, oltre alla eventuale chiusura dell’attività da 5 a 30 giorni.

Matera, 12 novembre 2020