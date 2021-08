Venerdì 6 agosto alle 21.00 a Palazzo Lanfranchi, altro evento all’interno del Matera Festival con il “Gran Galà della Lirica”. In programma le più belle overture e arie d’opera, da Puccini a Verdi, da Bizet a Giordano, con l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Piero Romano, il soprano Martina Gresia e il baritono Claudio Sgura.

Il Matera Festival, la cui direzione artistica è affidata al Maestro Piero Romano, è a cura di ICO Magna Grecia, Matera in musica, Alvino 1884 e Basilicata Circuito Musicale, in collaborazione con il Museo nazionale di Matera, diretto dall’architetto Annamaria Mauro. Partner istituzionali della rassegna, Regione Basilicata, FSC Fondo per lo Sviluppo e la coesione, Comune di Matera, Unesco e Ministero dei Beni culturali. Un particolare ringraziamento va rivolto Grieco-Collezione uomo donna, Italcementi e Lion Service per il sostegno alla rassegna. Ingresso 10euro (1euro diritti di prevendita).

In programma, si diceva, momenti di grande fascino con le esecuzioni di alcune fra le composizioni più note di Puccini (E luceva le stelle, Vissi d’arte, Nessun dorma), Verdi (Udiste? Come albeggi), Bizet (Toreador), Giordano (Nemico della patria). Prossimi appuntamenti con il Matera Festival, “Pe’ fa la vita meno amara” (martedì 10 agosto), “Franco Battiato”, tributo al grande cantautore siciliano scomparso di recente (giovedì 12 agosto) e Chanson, mottetti e canzoni (sabato 18 settembre).

GRAN GALA’ DELLA LIRICA. Ingresso 10euro (1euro diritti di prevendita). Info – Orchestra della Magna Grecia – Matera, Via De Viti De Marco, 13 – tel. 392.9199743 – 0835.1973420. www.orchestramagnagrecia.it