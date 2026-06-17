Al mare, al mare !Quando si andava a Metaponto con la Fiat 850 caricata a ciuccio

Riapriamo un’altra pagina di ricordi grazie a persone sensibile come Franco Vitulli che alla memoria della Città dei Sassi ci tiene anche con l’aiuto dell’Intelligenza artificiale, svilita da slogan da marketing social e da un turismo che va avanti da sé come il ”carrozzone” di Renato Zero, per ricordare quando – negli anni Sessanta e dintorni- si andava al mare con l’utilitaria caricata a ciuccio. Proprio come la famiglia di quella Fiat 850, targata MT…, pigiata in ogni ordine di posti con il portapacchi con tutto quanto occorrente per la giornata di mare a Metaponto o a Ginosa Marina o per una quindicina che cominciava proprio a metà giugno. E i preparativi cominciavano la sera prima con la tortiera di pasta al forno per saziare tutti, il ”mellone d’acqua” (l’anguria) sotto al sedile perché si mantenesse fresco e l’ombrellone con telone aggiuntivo, sdraio, taniche, ghiaccio per un frigo portatile improvvisato.



Sulla spiaggia si metteva tavola e la ciccia multipiega non faceva una grinza. Altro che prova costume. Un bagno salutare, castelli di sabbia, il cruciverba, la radio a transistor, le sabbiature nella ”fossa” scavata a più mani per lenire i reumatismi avendo cura di ripararsi il campo con un ombrello, poi le bocce, il ritmo martellante del tamburello, la musica del juke box dell’unico lido ”a tempo pieno” tra luglio e agosto, la crema solare più abbronzante che protettiva e un salvagente(spesso una camera d’aria scura di auto o di camion) in mare tra i flutti di un ”moscone” e pattino. Per i ragazzi e le ragazze l’occasione per una strizzata d’occhio, amicizia, conquiste e il risuonare dei genitori ”non vi allontanate…dove siete stati?” o del pranzo che era pronto. Vietato tuffarsi per tre ore…poi il bagno pomeridiano, il tempo di far asciugare o cambiare il costume e via a Matera per mostrare l’abbronzatura e magari,in serata, durante una passeggiata ” Mmminz à la F’nten” con il gelato al limone. Amarcord di una Matera e di una società da non dimenticare.

