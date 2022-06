Al Marateale 2022 premio internazionale Basilicata a Tony Servillo

Tra gli ospiti della 14° edizione del Marateale, evento attesissimo legato al cinema che si svolge ogni anno a Maratea ci sarà Tony Servillo che riceverà il premio internazionale Basilicata.

La notizia, appena rilanciata da un apposito comunicato, ha subito suscitato grande interesse. E non poteva essere altrimenti per un artista vincitore di due European Film Award, quattro David di Donatello, quattro Nastri d’argento, due Globi d’Oro, tre Ciak d’Oro e del Marc’Aurelio d’Argento per il miglior attore al Festival Internazionale del Film di Roma.

Toni Servillo, salirà sul palco della kermesse che si terrà dal 27 al 31 luglio a Maratea, nella “perla del Tirreno”, presso l’Hotel Santavenere, per ritirare un riconoscimento che celebra una carriera costellata di successi al cinema e al teatro.

Dal Jep Gambardella de “La grande bellezza” al “Tony” Pisapia de “L’uomo in più” – entrambi diretti da Paolo Sorrentino – passando per l’Eduardo Scarpetta di “Qui rido io” di Mario Martone, Servillo ha regalato al pubblico personaggi iconici che gli hanno permesso di diventare uno degli attori italiani più amati e affermati anche all’estero.

“Siamo molto felici di annunciare il nome di Toni Servillo tra i primi ospiti della quattordicesima edizione di Marateale” – dichiara il direttivo della manifestazione, che aggiunge – “Eclettico e camaleontico, Servillo è indubbiamente uno degli attori italiani più stimati anche a livello internazionale”.