Al Lido Sabbia D’Oro di Scanzano J., assegnato il titolo di Best Affordable Beach Club Italia 2026

Non più solo stabilimenti balneari, ma realtà in grado di proporre nuove modalità di vivere il tempo in spiaggia, oltre la sola qualità del servizio. È una evoluzione del settore balneare che la piattaforma Spiagge.it, dedicata alla prenotazione online di stabilimenti balneari e alla digitalizzazione della gestione delle spiagge, accompagna e che ha scelto di valorizzare in occasione del Gran Galà dei Beach Club d’Italia. Nel corso della cerimonia, svoltasi il 7 maggio presso l’Excelsior Hotel Gallia di Milano, l’azienda riminese ha premiato ben 12 stabilimenti (di cui una metà clienti della piattaforma). Tra i riconoscimenti più prestigiosi, il titolo di Best Luxury Beach Club Italia 2026, il premio Best Premium Beach Club Italia 2026, il Best Lake Beach Club Italia 2026 ed il Best Affordable Beach Club Italia 2026 che è stato assegnato al Sabbia D’Oro di Scanzano Jonico, gestito dall’imprenditore lucano Giuseppe Ferrara, con la seguente motivazione: “Al Sabbia D’oro di Scanzano Jonico, ogni anno c’è qualcosa di nuovo e qualcosa di più bello. Improntato su un concept innovativo, applicato su una vasta estensione con una superficie di quasi ventimila metri quadrati che si sviluppa su varie aree, il beach club ha portato l’eccellenza che mancava sul mar Ionio lucano, partendo da postazioni standard per arrivare all’area super vip e proponendo una vasta scelta di food tra beach bar, lounge bar e rooftop restaurant. E il meglio deve ancora arrivare, grazie ai progetti portati avanti con passione da Giuseppe Ferrara e dal suo team e famiglia. Un trionfo importantissimo per una regione che viene decretata la “perla del sud”, con il beach club che ha portato innovazione,comfort e creato una vera e propria “destination to be”.

A seguire la lista completa degli stabilimenti premiati:

· Best Luxury Beach Club Italia 2026: Alpemare, Forte dei Marmi (Toscana)-stabilimento presente su Spiagge.it; Lido Villeggiatura, Taormina (Sicilia);

· Best Premium Beach Club Italia 2026: Tivoli Portopiccolo, Sistiana (Friuli-Venezia Giulia)–stabilimento presente su Spiagge.it;

· Best Affordable Beach Club Italia 2026: Sabbia D’oro, Scanzano Jonico (Basilicata)-stabilimento presente su Spiagge.it;

· Best Lake Beach Club Italia 2026: Riviera Lake, Garda (Veneto);

· Cà Maiol Award – Best Beach Restaurant Italia 2026: La Dogana, Capalbio (Toscana) – stabilimento presente su Spiagge.it;

· San Greg by Feudi di San Gregorio Award – Best Design Beach Club Italia 2026: Puravita, Pachino (Sicilia) – stabilimento presente su Spiagge.it;

· Audit People Award – Best Quality and Sustainability Beach Club Italia 2026: Altamarea, Cattolica (Emilia-Romagna);

· Spiagge.it Award – Premio Spiaggia Innovativa Italia 2026: Bagni Fiore, Paraggi (Liguria);

· Best New Opening Beach Club Italia 2026: Singita Miracle Beach Argentario, Albinia (Toscana);

· Best Strategy Beach Club Italia 2026: Le Cinque Vele, Marina di Pescoluse (Puglia);

· Il Beach Club più votato dal pubblico Italia 2026: Lido Tahiti, Palmi (Calabria) – stabilimento presente su Spiagge.it.

Nel comunicato stampa diffuso dallo stabilimento lucano, si rivendica “Il merito della visione e soprattutto degli investimenti mirati a creare l’esperienza da vivere in Basilicata, sono stati i punti fondamentali per vincere sui blasonati lidi della Versilia, della Sardegna e Liguria. La sala gremita di oltre 1.000 presenti, al Excelsior Gallia di Milano, ha visto anche il riconoscimento per altre realtà Italiane come Alpemare (Forte dei Marmi, di proprietà di Andrea Bocelli e Veronica Berti) di Forte dei Marmi, Lido Villeggiatura, beach club del Belmond Villa Sant’Andrea(Taormina), Tivoli Portopiccolo a Sistiana (Trieste). Oggi Sabbia D’oro ricopre un ruolo di leadership del settore balneare italiano, un caso studio che dimostra la possibilità di fare impresa di qualità anche in destinazioni meno blasonate. Una conferma negli anni dopo la vittoria del Best beach 2025 di Mondo Balneare, il Tuttohotel award 2024 e altri riconoscimenti che hanno portato in alto il nome della Basilicata turistica.” Questo il commento di Giuseppe Ferrara: “Un onore detenere questo riconoscimento che vale doppio, perché i curatori sono venuti di persona a visionare la nostra realtà e tastare con mano cosa significa fare impresa in Basilicata. Alle porte di una stagione che si preannuncia davvero interessante, siamo orgogliosi di portare in alto il nome di Scanzano e della Basilicata, che può nuovamente fregiarsi di avere il miglior beach club italiano anche per il 2026. Spero vivamente che la politica ci ausili con l’approvazione del piano dei lidi e coste che una volta per tutte possa permettere di programmare ed avere uno strumento reale per operare al meglio. Oggi ci collochiamo in un mercato dove le innovazioni e servizi, ci possono permettere di aggredire mercati alto spendenti. Per questo abbiamo in serbo numerose novità per questa estate che vanno da un nuovo concept di kabana premium fino ad arrivare ad una suite vip che permetterà anche di avere il personal chef sotto l’ombrellone”. Non manca, nell’occasione, di commentare le nuove elezioni di Confindustria Basilicata, con un augurio e una critica:“Auguro buon lavoro al Presidente D’Alema e la sua squadra di Presidenza, ma penso che si sarebbe dovuto dare spazio e attenzione ad una rappresentanza del Metapontino con una VicePresidenza o delega, cosa che non trovo idonea per una visione orfana del terriorio che crea fatturato importante per la regione”.