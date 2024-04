Al lavoro nuovo Procuratore della Repubblica di Matera

Si è insediato il nuovo procuratore della Repubblica di Matera, Alessio Coccioli. Nel suo primo giorno di lavoro nel Palazzo di giustizia della Città dei Sassi, Coccioli , ha incontrato i colleghi della Procura, il presidente del Tribunale, della Camera Penale, dell’Ordine degli avvocati, rappresentanti istituzionali e delle forze dell’ordine. Il nuovo Procuratore, che subentra al dottor Pietro Argentino che era andato in pensione, ha ribadito l’impegno nella gestione della giustizia. Ruolo ricoperto nell’attesa della nuova nomina, per 18 mesi dalla dottoressa Annunziata Cazzetta, che ha portato avanti il lavoro della Procura, ricevendo il riconoscimento della Procura generale. Ora tocca ad Alessio Coccioli proseguire, chiudere procedimenti, avviarne altri. Il neo Procuratore proviene dal Tribunale di Bari. Era entrato in magistratura nel 1996, ricoprendo il primo incarico presso la procura di Taranto. Nel 2009 il passaggio a Lecce come sostituto procuratore presso il Tribunale con funzioni di sostituto della Direzione Distrettuale Antimafia guidata da Cataldo Motta. Al neo Procuratore gli auguri di buon lavoro.