Al Lago Sirino arriva RINATY: due giorni tra yoga, natura e benessere nel cuore dell’Appennino Lucano

Il Lago Sirino si prepara a trasformarsi in un grande spazio dedicato al benessere, alla natura e alla consapevolezza. Il 20 e 21 giugno 2026, infatti, la splendida cornice naturale di Nemoli ospiterà la prima edizione di RINATY – Ritmi nella Natura, manifestazione organizzata in occasione dell’International Yoga Day che unisce pratiche olistiche, cultura, sostenibilità e valorizzazione del territorio.

Promossa dall’associazione Riflessi in ricordo di Antonio, l’iniziativa nasce con l’obiettivo di diffondere uno stile di vita improntato all’equilibrio tra corpo, mente e ambiente, trasformando il Lago Sirino in un luogo di incontro aperto a persone di ogni età e livello di esperienza.

L’evento può contare sul sostegno di importanti istituzioni nazionali e internazionali, tra cui l’Ambasciata dell’India a Roma, la Federazione Italiana Yoga, Sarva Yoga International, il Comune di Nemoli e la delegazione di Potenza del FAI – Fondo Ambiente Italiano. Particolarmente significativo anche il patrocinio del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese, che ha scelto di affiancare una manifestazione capace di coniugare tutela ambientale, promozione del territorio e cultura del benessere.

Per due giornate il paesaggio del Lago Sirino diventerà il teatro naturale di sessioni di yoga guidate dagli insegnanti della Federazione Italiana Yoga, pratiche di meditazione, laboratori esperienziali, musicoterapia, incontri divulgativi e attività dedicate anche ai più piccoli, con un programma pensato per coinvolgere famiglie, appassionati e semplici curiosi.

Tra gli ospiti di maggiore prestigio figurano il professor Mohan Lal Swarankar, Presidente Emerito della Mahatma Gandhi University of Medical Sciences and Technology di Jaipur, riconosciuto a livello internazionale come studioso e promotore della disciplina yoga, e il professor Ishwar Basavaraddi, Direttore della stessa università e tra gli esperti che hanno contribuito alla stesura del protocollo ufficiale dell’International Day of Yoga, adottato dal Governo indiano attraverso il Ministero AYUSH e oggi utilizzato nelle celebrazioni organizzate in tutto il mondo.

La loro presenza conferisce all’appuntamento lucano un importante respiro internazionale, rafforzando il legame tra la Basilicata e la tradizione millenaria dello yoga.

Il nome stesso della manifestazione racchiude il suo significato più profondo. RINATY – Ritmi nella Natura invita infatti a rallentare il ritmo frenetico della quotidianità, a respirare profondamente e a ritrovare un’armonia autentica attraverso il contatto con l’ambiente naturale.

Non si tratta soltanto di un festival dedicato allo yoga, ma di un’esperienza immersiva che mette al centro la qualità della vita, il turismo lento e la riscoperta del paesaggio come luogo di rigenerazione personale.

Inserito nel calendario internazionale delle celebrazioni per l’International Yoga Day, l’appuntamento del 20 e 21 giugno punta così a fare di Nemoli e del Lago Sirino un punto di riferimento per quanti cercano un’esperienza autentica capace di unire salute, spiritualità, cultura e valorizzazione del patrimonio ambientale.

Un fine settimana che promette di trasformare uno degli angoli più affascinanti dell’Appennino lucano in uno spazio di incontro tra Oriente e Occidente, dove il silenzio della natura, il movimento del corpo e la bellezza del paesaggio si fondono in un unico grande ritmo.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.