Al Giro Pro Palestina. Il Museo del Comunismo e della Resistenza solidale ringrazia

MATERA , CORTEO PRO – PALESTINA AL PASSAGGIO DEL GIRO D’ITALIA : “BASTA AL MASSACRO DEI BAMBINI”

14 maggio 2025:

Presidio – NOI “Free Palestine Movement” di Matera alla quinta tappa del Giro d’Italia con partenza da Ceglie Messapica e arrivo nella nostra città. Abbiamo scattato qualche fotografia come testimonianza storica e culturale di una memorabile giornata di mobilitazione per protestare contro i continui massacri di civili palestinesi a Gaza compiuti dall’esercito israeliano. Grazie infinite a Antonio Nacci segretario provinciale del PCI che ha organizzato il presidio, e che insieme alla moglie Paola Bruna, in pochissimo tempo hanno anche realizzato dei bellissimi braccialetti con i colori della bandiera palestinese per tutti i manifestanti di ieri pomeriggio! ( Museo del Comunismo e della Resistenza di Matera)