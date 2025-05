Al Giro con le risposte della Bibbia

La corsa in rosa, che ha fatto tappa a Matera, nel pomeriggio del 14 maggio 2025, è stata l’occasione per tanti – e in particolare a ridosso del ‘’ Giroland’’ di saperne di più sulla parola di Dio, sul futuro del Pianeta e sulle tante domande che possono trovare risposta leggendo la Bibbia e magari frequentando un corso gratuito. Una opportunità offerta dai volontari dei Testimoni di Geova, con una fornita documentazione da consultare. Curiosità, ma anche interesse. Del resto anche lo sport sono sacrificio, riflessione e attenzione verso sé stessi, gli altri e un Pianeta che subisce frenate e accelerate, in piano, in discesa o in salita, come è la vita degli uomini.



E A MARINA DI GINOSA