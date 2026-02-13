Al Garden Center di Matera sboccia la magia: fino all’8 marzo la Mostra delle Orchidee

Elegante, raffinata, senza tempo. L’orchidea non ha bisogno di presentazioni: è da sempre considerata la regina delle piante ornamentali, simbolo di bellezza e armonia. Proprio a lei è dedicato l’evento che sta attirando appassionati e curiosi nel cuore della città.

Fino all’8 marzo, il Garden Center di Matera ospita la **Mostra delle Orchidee**, un’esposizione che celebra alcune tra le varietà più affascinanti e ricercate. In mostra esemplari rari, colori sorprendenti e forme spettacolari, capaci di incantare esperti botanici e semplici amanti del verde. Un percorso tra petali vellutati, sfumature intense e profumi delicati che trasformano la visita in un’esperienza sensoriale unica.

Ma non è tutto. Il weekend di San Valentino si arricchisce di due appuntamenti speciali pensati per chi desidera avvicinarsi all’arte della coltivazione e della composizione.

Sabato 14 febbraio: l’arte del Kokedama

Nel giorno dedicato agli innamorati, dalle 16:00 alle 20:00, spazio alla creatività con il laboratorio di **Kokedama di Orchidea**. I partecipanti potranno imparare l’antica tecnica giapponese che trasforma le piante in eleganti sfere di muschio sospese, realizzando una composizione originale e suggestiva. Un’idea romantica e alternativa per celebrare San Valentino con un tocco green.

Domenica 15 febbraio: alla scoperta del Bonsai

Dalle 16:00 alle 20:00, un esperto guiderà i visitatori in un incontro dedicato al bonsai, svelando tecniche e segreti per prendersene cura al meglio. Un’occasione preziosa per approfondire conoscenze, ricevere consigli pratici e scoprire il fascino di quest’arte millenaria.

La Mostra delle Orchidee e gli eventi collaterali rappresentano un’opportunità imperdibile per vivere un fine settimana diverso, tra natura, eleganza e formazione.