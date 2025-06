Al fuoco struttura in legno al Lido club 86 di Policoro

E’ accaduto nella prima mattinata di sabato 14 giugno a Policoro ( Matera) con un incendio che ha distrutto una struttura lignea all’interno del Lido club 86. Sul posto i vigili del fuoco che hanno domato l’incendio e i Carabinieri per le indagini del caso. Al momento ignote le cause



La segnalazione dei vigili del fuoco

Alle ore 08:40 circa di oggi 14 giugno 2025, le squadre dei Vigili del Fuoco di Matera che operano presso la Sede Distaccata di Policoro e il distaccamento dei Volontari VF di Montalbano, sono intervenute presso il lungomare di Policoro, a causa di un incendio che ha coinvolto la struttura in legno del Lido Club 86.

Visibile anche da notevole distanza la colonna di fumo che si è sviluppata a seguito delle fiamme.

E’ stato necessario l’intervento sul posto anche dell’autobotte e del Nucleo Investigativo Antincendi Territoriale (N.I.A.T.).

Le cause dell’incendio sono ancora da accertare.

Sul posto anche i Carabinieri di Policoro.