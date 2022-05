Non c’è pace per la comunità scanzanese, alle prese con un clima di incertezze alimentato da episodi malavitosi che si susseguono, dopo gli incendi a due stabilimenti balneari, nonostante l’impegno dello Stato a intensificare controlli e attività di prevenzione e repressione.

La notte scorsa le fiamme hanno interessato un magazzino ortofrutticolo in via Parisi. Distrutti bancali, cassette di plastica e un frigorifero e altri danni che hanno raggiunto il capannone. Fiamme, di probabile natura dolosa, che i Vigili del Fuoco di Matera – intervenuti con squadre e mezzi- hanno domato dopo sei ore.

Sul posto le forze dell’ordine per le indagini del caso. Occorre avere pazienza e un pizzico di fortuna, che aiuta a venire a capo – come accaduto in passato- a situazioni già viste.