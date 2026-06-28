Al fuoco galleria di Scanzano. Ma è una esercitazione.

Come comportarsi nel caso di un grave incendio, a seguito di incidente nella galleria di Scanzano Jonico e in una strada particolarmente trafficata come la SS 106? Lo sapremo dopo l’esercitazione di Protezione Civile che si svolgerà lunedì 29 maggio, dalle 20 alle 24, con la chiusura al traffico della galleria . Previsti percorsi alternativi. “L’esercitazione – riporta una nota della Prefettura-rappresenta un’occasione strategica per testare il meccanismo dei soccorsi in presenza di incidenti gravi in scenari complessi, ove è fondamentale l’attività di coordinamento e raccordo tra le Forze di Polizia e gli enti coinvolti nelle funzioni di Protezione Civile, mirata a favorire la speditezza delle comunicazioni, al fine di migliorare l’efficacia dell’azione di ciascuno, nel rispetto del principio di leale collaborazione”.



COMUNICATO STAMPA

ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE – SIMULAZIONE DI SOCCORSO ED EVACUAZIONE IN CASO DI INCIDENTE STRADALE CON INCENDIO NELLA GALLERIA DI SCANZANO SULLA S.S. 106 JONICA

Si terrà nella serata di lunedì 29 giugno 2026, nei pressi della Galleria “Scanzano” sulla S.S. 106 Jonica, l’esercitazione complessa di protezione civile promossa dalla Struttura Territoriale ANAS di Basilicata, con il coordinamento della Prefettura di Matera, in collaborazione con tutte le strutture operative del sistema regionale di protezione civile.L’esercitazione, che si svolgerà in parte per “posti di comando”, in parte su scala reale, simulerà un grave incidente stradale coinvolgente due veicoli all’interno della Galleria “Scanzano”, in direzione Reggio Calabria, con un principio di incendio e la presenza di feriti rappresentati da figuranti.L’esercitazione avrà lo scopo di testare le attività previste nel Piano ANAS per la Gestione delle Emergenze, che si possono verificare lungo la tratta stradale con caratteristiche di strada extraurbana principale S.S. 106 “Jonica”, relative allo scenario “Incidente con incendio in galleria”.L’obiettivo dell’attività è altresì verificare l’efficienza, la tempestività e il coordinamento operativo delle componenti del sistema di protezione civile, in uno scenario ad alto impatto, dove è fondamentale la sinergia tra istituzioni, Forze di Polizia, enti locali.Oltre all’ufficio Protezione Civile della Regione Basilicata, saranno coinvolti la Provincia, il Comune di Scanzano Jonico, la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia Stradale, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il 118 Basilicata, l’Agenzia Regionale Protezione Ambientale di Basilicata, l’ANAS. Il Centro Coordinamento Soccorsi (CCS) sarà attivato da parte della Prefettura virtualmente e per posti comando.Onde consentire l’esercitazione, l’arteria stradale verrà chiusa al traffico dalle ore 20:00 e, presumibilmente, fino alle ore 24:00 del 29 giugno, come da Ordinanza del Capo Struttura Territoriale ANAS. Le disposizioni ivi contenute prevedono, altresì, percorsi alternativi.

“L’esercitazione rappresenta un’occasione strategica per testare il meccanismo dei soccorsi in presenza di incidenti gravi in scenari complessi, ove è fondamentale l’attività di coordinamento e raccordo tra le Forze di Polizia e gli enti coinvolti nelle funzioni di Protezione Civile, mirata a favorire la speditezza delle comunicazioni, al fine di migliorare l’efficacia dell’azione di ciascuno, nel rispetto del principio di leale collaborazione”.

Lo ha dichiarato il Prefetto, Maria Carolina Ippolito.