Al fuoco capannone ortofrutta ad Andriace. Danni ingenti.

Fiamme domate da squadre dei vigili del Fuoco, giunti sul posto poco dopo le 5 del mattino di martedì , per domare un incendio che ha danneggiato notevolmente un capannone di ortofrutta, di proprietà privata, in località Andriace di Montalbano jonico. Da accertare le cause dell’incendio.Sull’episodio indaga la Polizia di Stato di Policoro.

IL COMUNICATO STAMPA

Incendio in zona Andriace a Montalbano Jonico: intervengono i Vigili del Fuoco di Matera

Nella notte scorsa, 9 giugno 2026, i Vigili del Fuoco del Comando di Matera, che operano nelle sedi distaccate di Policoro e Montalbano Jonico, sono intervenuti per domare un vasto incendio che ha interessato un capannone in zona Andriace, nelle vicinanze di Montalbano Jonico (MT).

Le squadre di soccorso sono giunte sul posto intorno alle ore 05:15, avviando immediatamente le operazioni di spegnimento. Il rogo ha coinvolto l’intera

struttura di circa 360 metri quadrati.

Il capannone ha subito ingenti danni strutturali a seguito dell’evento. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.

Presente sul luogo dell’intervento anche una pattuglia della Polizia di Stato di Policoro per gli accertamenti e la gestione della sicurezza dell’area.