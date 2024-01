Al fuoco azienda materie plastiche in Valbasento

Per cause da accertare le fiamme hanno procurato ingenti danni a una azienda produttrice e trasformatrice di materie plastiche nell’aria industriale di Ferrandina(Matera) tanto da distruggere anche i pannelli solari. Sul posto squadre dei Vigili del Fuoco e i Carabinieri della Compagnia di Pisticci per gli interventi del caso. Non si sono registrati feriti.

LA NOTA DEI VIGILI DEL FUOCO

Incendio in opificio area industriale di Ferrandina: danni ingenti, distrutti anche pannelli solari

Intorno alle 5.40 di questa mattina le squadre dei Vigili del fuoco dí Ferrandina e di Tinchi, supportate da autobotte e autoscala, sono intervenute nella zona industriale di Ferrandina per un incendio di vaste dimensioni, divampato all’interno di uno dei compartimenti di una fabbrica, durante le prime ore dell’alba.

Una parte dell’opificio, con superficie totale di circa 7.000 mq., destinato alla produzione e trasformazione di materie plastiche (polistilene e poliuretano) ha subìto ingenti danni.

Coinvolti dalle fiamme anche gran parte dei pannelli solari presenti sul tetto.

Non si sono registrati feriti.

Sul posto anche il Funzionario reperibile dei Vigili del fuoco e i Carabinieri di Pisticci