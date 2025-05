Al fuoco abitazione a Timmari. Intervento dei Vigili del Fuoco

Per cause da accertare un incendio ha interessato a Timmari il piano di un fabbricato su due livelli e la vegetazione circostante. Le fiamme sarebbero partite dal piano terra, da quanto hanno raccontato gli occupanti che sostavano all’esterno. Sul posto i Vigili del Fuoco di Matera e una squadra della sede distaccata di Ferrandina.

LA NOTA DEI VIGILI DEL FUOCO

Alle ore 17:00 circa di oggi 25 maggio 2025, la squadra della Sede Centrale dei Vigili del Fuoco di Matera, supportata dalla squadra della Sede Distaccata di Ferrandina e da 2 Autobotti VV.F., è intervenuta nella periferia materana, sul colle di Timmari, in via del Frassino, per l’incendio di un’abitazione di due piani fuori terra, per un totale di circa 120 mq.

I tre occupanti l’appartamento, un uomo e due donne, che sostavano nell’area esterna, hanno visto le prime fiamme divampare dal piano terra dell’abitazione.

Nel giro di pochi minuti le fiamme hanno coinvolto anche il primo piano della struttura e qualche centinaio di metri quadrati di vegetazione esterna.

Le squadre dei VV.F. hanno spento le fiamme ma sono ancora impegnate nelle operazioni di bonifica e di messa in sicurezza del sito.

Sono ignote al momento le cause dell’innesco dell’incendio.