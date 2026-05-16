Al Foro Italico di Roma riconoscimento da Valditara per l’Associazione Giovanni Manicone di Matera

Nel mentre il top del tennis mondiale si batte a colpi di dritti e rovesci sui campi della Capitale, a latere della manifestazione, nella stessa location, come si evince da una nota: “L’Associazione Giovanni Manicone, rappresentata da Milena Manicone e Gianni Fontanarosa, ha ottenuto un riconoscimento ufficiale il 13 maggio, al Foro Italico durante le fasi finali degli Internazionali BNL d’Italia, dalla Federazione Italiana Tennis e Padel.

Il premio è stato consegnato da Giuseppe Valditara, Ministro dell’Istruzione e del Merito, che ha espresso apprezzamento per il

lavoro svolto dall’associazione a favore dei giovani studenti, della scuola e del territorio, con particolare attenzione ai progetti di

sport, inclusione e attività educative realizzate negli istituti scolastici.

La consegna del riconoscimento è avvenuta nell’ambito della conferenza stampa tenutasi presso il campo centrale del Foro Italico.

L’Associazione ha ringraziato il Presidente FITP Angelo Binaghi e il Direttore dell’Istituto di Formazione Michelangelo Dell’Edera per l’invito e l’attenzione riservata. Un’esperienza di grande orgoglio che rafforza l’impegno quotidiano dell’associazione.” Durante la conferenza stampa, svoltasi nella apposita sala del Campo centrale, Manicone e Fontanarosa hanno portato la loro testimonianza sul valore dello sport nelle attività associative e nel mondo della scuola. Sono stati, inoltre, illustrati i risultati raggiunti dai 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐞𝐭𝐭𝐢 𝐅𝐈𝐓𝐏 𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐬𝐜𝐮𝐨𝐥𝐞, i prossimi obiettivi e le nuove progettualità sviluppate in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito. Tra i progetti avviati lo scorso anno c’è da annoverare quello intitolato “Insieme per la Vita: Giò Can Do for Namibia”, che prevedeva tra le attività una speciale dedicata allo sport, con particolare attenzione al tennis – grazie all’esperienza del docente Gianni Fontanarosa.

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