Per gli appassionati di fumetti, e di quelli della Marvel in particolare, la presenza di ragnatele manda l’ euforia al settimo cielo perchè il riferimento inevitabile è all’Uomo Ragno,l’alter ego di Peter Parker, eroe di giustizia che si muove su superfici impossibili. Ma quando compare davanti e dentro il teatro Duni e allora si tratta di incuria, segnalata da un appassionato come Antonio Andrisani, e poi ripresa da un altro Antonio…Serravezza che rafforza la denuncia sullo stato di abbandono di un esempio dell’architettura del secondo dopoguerra disegnato dall’architetto Ettore Stella. Il Comune ha acquistato quell’immobile nella passata Amministrazione e con un progetto proposto, gratis, dall’architetto Luigi Acito e presentato a tempo debito proprio sul palco del Duni. Accantonata quella proposta si è intrapresa la scelta di un bando per un nuovo affidamento, ma finora nulla. Che si aspetta? Il Regolamento dei beni comuni… Naturalmente attendiamo l’arrivo dell’Uomo Ragno o dell’impresa di pulizie, a meno che qualcuno dal palazzo di via Aldo Moro non voglia dare il buon esempio con ramazza, paletta e aspirapolveri.



LE RIFLESSIONI DI SERRAVEZZA

Maledetta la rassegnazione. Quando ci penso non so darmi una spiegazione come mai noi materani ci siamo ormai dimenticati quanto sia bello sedersi in un cinema e godersi un film sul grande schermo. Ci hanno tolto questo privilegio che era libero per tutti perché avevamo, c’è ancora, il cinema e teatro Duni. Oltre ad essere un monumento storico è anche un edificio conosciuto da molti architetti internazionali che, in visita a Matera, sono costretti a guardare solo il grande foyer dietro a porte marcite e ragnatele che impediscono la sua visione. Ci siamo veramente dimenticati o vogliamo dimenticarci di questo nostro punto di riferimento?



Sono demoralizzato perché i miei concittadini non reagiscono e si fanno scivolare le cose più belle che abbiamo in città. Ci siamo rimbambiti davanti al piccolo schermo e così stiamo diventando un popolo di piccoli uomini. La cultura e la bellezza di uscire di casa e andare al teatro o al cinema l’avete persa? Certo ormai vi accontentate delle fiction del piccolo schermo dove rivedete i paesaggi o le inquadrature della città che vedete ogni giorno e quando volete. Svegliatevi e facciamo sentire la nostra voce, non ci facciamo ipnotizzare da storie di mezzi busti in bronzo. Chi ha la palla tra le mani ci mettesse al corrente di cosa si sta facendo per riaprire il cinema teatro Duni. Ormai a prescindere da tutto ci stiamo fossilizzando e concentrando su piccoli teatri e cinema solo per pochi ma la città è stanca di pensare che ci debbano essere dei privilegiati e gli altri si arrangiassero.. Tirate fuori le carte, anzi come dicevano i nostri maestri artigiani di una volta: mettete le carte sopra al bancone, fatecele vedere.



Si continua ancora con queste Amministrazioni del fai da loro per loro e per noi semplici cittadini? Ricordatevi che vi abbiamo eletti per fare i nostri interessi, quelli di tutta la città di Matera. Se si insegnasse di più l’amore per la bellezza della città si fornirebbe un’arma contro la rassegnazione e rimarrebbe sempre viva la curiosità e lo stupore del giusto e del bello.





Foto del Duni con ragnatele prese dal web.