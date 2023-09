Al CROB di Rionero inaugurata “La Stanza di Agata”

“Tutti insieme oggi abbiamo scritto una bella e importante pagina di solidarietà e collaborazione a favore dei malati di cancro della nostra terra”. A dichiararlo è la presidente dell’Associazione “AGATA – Volontari contro il cancro”, Rosa Gentile, al temine dell’inaugurazione della “Stanza di Agata”, avvenuta questa mattina al CROB di Rionero in Vulture. Il taglio del nastro -si legge in una nota- “è avvenuto alla presenza dell’assessore regionale alle politiche della persona, Francesco Fanelli, e della commissaria del CROB, Sabrina Pulvirenti. Numerosi i rappresentanti delle istituzioni presenti, a partire da alcuni componenti della massima assise regionale: la presidente della IV commissione consiliare regionale Dina Sileo, il vicepresidente del consiglio regionale di Basilicata Mario Polese, i consiglieri regionali Gino Giorgetti, Giovanni Vizziello e Massimo Zullino. Per le comunità locali hanno partecipato i rappresentanti dei comuni di Rionero in Vulture, Rotondella, Barile e San Fele. All’inaugurazione hanno inoltre preso parte anche la consigliera di parità della Provincia di Potenza, Simona Bonito, i rappresentanti di Sanità Futura Giuseppe Demarzio e Michele Cataldi e numerosi operatori del CROB di Rionero, che ogni giorno svolgono il loro lavoro a favore dei malati di cancro, a stretto contatto con la maggiore associazione di volontariato oncologico lucana.

Numerosi i riferimenti al logo di Agata, rappresentato da un cuore pieno di sfaccettature. Un cuore nel quale trovano posto i sorrisi dei malati di cui Agata si prende cura quotidianamente e dei loro familiari, in cui è contenuto l’impegno dei medici e degli operatori sanitari, un cuore che batte forte grazie al lavoro infaticabile dei volontari. Un cuore che contiene l’insegnamento e l’amore di due donne portate via dal cancro, Laura e Lucia, alla cui memoria Agata ha voluto dedicare la Stanza inaugurata al Crob.

Il numeroso pubblico presente si è infine stretto a frate Enzo Riva, per la benedizione del nuovo spazio.”