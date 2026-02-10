Al Comune in ascensore fino al sesto Piano. C’è un sollecito

A parlarcene è Pio Abiusi (referente dell’associazione Ambiente e Legalità) che in tema di superamento delle barriere architettoniche, e non solo per i disabili, continua a incalzare la Pubblica Amministrazione,a Matera come a Potenza, affinché recepisca e passi dalle buone intenzioni ai fatti. E così dopo aver favorito l’accesso all’ascensore, con soluzione individuata e cartellonistica di accesso installata per l’auditorium di piazza San Francesco d’Assisi, questa volta tocca all’ascensore del Municipio di Matera in via Aldo Moro, utilizzabile dal pubblico fino al quinto piano. Per raggiungere il sesto, dove sono gli uffici di gabinetto del sindaco, dell’assessorato allo sport e- sintetizziamo- la sala giunta intitolata a ”Nelson Mandela” per conferenze stampa e altri incontri, occorre che personale dell’Amministrazione provveda a inserire una chiave per raggiungere la destinazione.



Abiusi, che ricorda una vecchia disposizione del 2010 quando era sindaco Raffaele De Ruggieri, è ritornato alla carica nel 2018 con una nuova richiesta inoltrata alla Segreteria generale L’Amministrazione comunale nella risposta aveva ricordato che il mancato accesso al sesto piano era stato disposto per motivi di sicurezza, dopo il tentativo autolesionista di un cittadino, e che era possibile raggiungere il sesto piano rivolgendosi a personale del Comune che avrebbero azionato una chiavetta all’interno dell’ascensore. Problema non risolto per Abiusi che aveva investito della cosa la garante regionale per le pari opportunità Marika Padula, che il 27 gennaio scorso aveva inoltrato un ”sollecito formale” per rimuovere le barriere architettoniche, ravvisando una violazione dei ”principi di accessibilità e autonomia”. E, in particolare, come l’accessibilità ‘assistita’ (tramite chiave o interventi di terzi e ammessa solo come misura transitoria e temporanea. La misura venne adottata nel 2010. L’altro aspetto riguarda la violazione del dpr 503/1996 in base al quale gli edifici pubblici devono garantire completa fruibilità degli spazi e in piena autonomia.Si attendono risposte e soluzioni, anche relazione- sostiene Abiusi- con quanto deliberato dall’Amministrazione comunale per il superamento delle barriere architettoniche e per la candidatura alla premialità di città accessibile dell’Unione europea ”Access City Award 2028”. Ancora un piano..