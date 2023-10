Al Comune di Matera, incontro tra Ordini Professionali e Amministrazione su Regolamento Urbanistico

“A distanza di un mese, si è svolto mercoledì 11 ottobre 2023, nella Sala Mandela del Municipio di Matera, -si apprende da una nota- il secondo incontro tra gli ordini professionali provinciali e i rappresentanti dell’ente comunale, con la finalità di raccogliere in modo organico i suggerimenti utili al perfezionamento dei contenuti normativi e dei dispositivi di attuazione operativa. Erano presenti i rappresentanti degli ordini professionali di ingegneri, architetti, periti industriali, geometri, periti agrari, agronomi e forestali, geologi; per il Comune di Matera hanno preso parte all’incontro il vice sindaco e assessore all’urbanistica, Materdomini, il dirigente del settore, ing. Gaudiano, e la consigliera De Palo. Nel corso dell’incontro, si è parlato anche delle procedure autorizzative per il funzionamento del SUDE – Sportello Unico Dell’Edilizia, e dei tempi tecnici di gestione delle pratiche più in generale.” Il presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Matera, Giuseppe Sicolo, “ha espresso soddisfazione per lo spirito collaborativo che ha contraddistinto l’incontro: “Abbiamo registrato con favore la disponibilità dei referenti comunali ad affrontare le delicate tematiche volte al perfezionamento normativo e applicativo del Regolamento Urbanistico; in questo modo sarà possibile ridurre i tempi di lavoro delle pratiche correlate all’iter in parola, nell’interesse della collettività rappresentata da tutte le parti”.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.