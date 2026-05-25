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Al cinema Piccolo di Matera sold out per la proiezione del film “La Salita” di Massimiliano Gallo

Anna Giammetta
Di Anna Giammetta

L’esordio alla regia di Massimiliano Gallo con il film “La Salita” è davvero sorprendente. Una bellissima storia (vera) raccontata con passione e l’immancabile ironia partenopea ambientata nel carcere di Nisida a Napoli. Il pubblico di Matera non ha mancato di far sentire il suo abbraccio caloroso a “Pietro De Ruggieri” presente in sala, l’ormai famoso consorte di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, la fiction di successo prodotta dalla rai e ambientata tra i Sassi di Matera. E poco importa se Pietro si mescola a Massimiliano e viceversa. Finzione e realtà, fiction e quotidianità sono confluiti in un abbraccio “vero” della sala sold out del Cinema Il Piccolo di Matera, nella serata di domenica 24 maggio.
Di seguito l’intervista all’attore e regista Massimiliano Gallo anche lui emozionato per il “ritorno a casa” in un nuovo ruolo: https://www.facebook.com/reel/1522422136121939

 

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Anna Giammetta
Anna Giammetta
Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell'Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.
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