Al cinema Piccolo di Matera sold out per la proiezione del film “La Salita” di Massimiliano Gallo

L’esordio alla regia di Massimiliano Gallo con il film “La Salita” è davvero sorprendente. Una bellissima storia (vera) raccontata con passione e l’immancabile ironia partenopea ambientata nel carcere di Nisida a Napoli. Il pubblico di Matera non ha mancato di far sentire il suo abbraccio caloroso a “Pietro De Ruggieri” presente in sala, l’ormai famoso consorte di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, la fiction di successo prodotta dalla rai e ambientata tra i Sassi di Matera. E poco importa se Pietro si mescola a Massimiliano e viceversa. Finzione e realtà, fiction e quotidianità sono confluiti in un abbraccio “vero” della sala sold out del Cinema Il Piccolo di Matera, nella serata di domenica 24 maggio.

Di seguito l’intervista all’attore e regista Massimiliano Gallo anche lui emozionato per il “ritorno a casa” in un nuovo ruolo: https://www.facebook.com/reel/1522422136121939

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.