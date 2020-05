Un problema di non poco conto per quanti ,a Matera, hanno i propri cari tumulati nei livelli superiori dei loculi al camposanto di contrada Pantanello. Le scalette sono poche e per recuperarne una occorre farse un giro tra i corridoi, attendendo – sopratutto di domenica- che altri finiscano di curare le lapidi per portare quelle scale su ruote dove occorre. Ce ne vorrebbero almeno due per ogni sezione di loculi, al piano inferiore e a quello superiore. Ma non bastano. La dotazione di attrezzature deve seguire di pari passo la costruzione di nuovi loculi, in avanzata fase di realizzazione come potete vedere dalle foto.



” Provvederemo a rimediare a questa oggettiva carenza -ha detto l’assessore all’Ambiente Giuseppe Tragni- incaricando la struttura comunale perchè proceda all’acquisto. Ci sono altre cose che son alla nostra attenzione come la manutenzione del verde e di altri aspetti per la tenuta e l’arredo dei luoghi. Interventi che dovremo effettuare con le dovute risorse”. Ed è qui il punto: programmazione e risorse che, spesso, dipendono da altri settori dell’Amministrazione comunale. Ne abbiamo parlato in altri servizi, parlando della manutenzione dei due camposanti.