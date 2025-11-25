Al Campanaccio di San Mauro Forte il contributo ministeriale per l’edizione 2025

Sono state 89 le domande di contributo pervenuti al Ministero della Cultura per usufruire del milione e mezzo di euro stanziati per il Fondo per la tutela e la valorizzazione dei carnevali storici con riconosciuta identità culturale, previsto dall’art. 1, comma 604 della legge di bilancio 30 dicembre 2024, n. 207. Come si rileva dall’apposito decreto (Decreto-assegnazione-contributi-carnevali-storici-2025-signedDecreto-assegnazione-contributi-carnevali-storici-2025-signed), ne sono risultate ammissibili 76 dopo l’esame della qualità artistica a cui sono state sottoposte le richieste medesime da parte della apposita Commissione di valutazione. Tra queste c’è -quest’anno- anche quella presentata dal Comune di San Mauro Forte (Matera) per il suo “Campanaccio” (al 34° posto in graduatoria e 68 punti di valutazione), evento che si svolge a metà gennaio di ogni anno. Una graduatoria che vede ai primi posti eventi del calibro del Carnevale di Viareggio, ex equo al primo posto (e 96 punti) con il Carnevale di Putignano. Il contributo che perverrà nelle casse del Comune della collina materana ammonta a € 14.370,00.

