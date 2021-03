Una telefonata allunga la vita, diceva la pubblicità della Sip del 1993, che vedeva all’altro capo del filo Massimo Lopez. Dopo quasi 30 anni…una telefonata nel secondo anno dell’epidemia da virus a corona evita di far perdere tempo e di accedere al Centro di assistenza fiscale Uil di Matera, in via Annunziatella, in tutta sicurezza. L’invito di Angelo Antonucci, con il tono di sempre e l’aroma di pipa, ricorda orari e numero telefonico

Gent.mo contribuente, visti i risultati positivi dello scorso anno e perdurando le restrizioni dovute alla pandemia anche quest’anno si dovrà prenotare per accedere al CAF ed evitare inutili attese. Da oggi è possibile prenotare per la sottoscrizione della richiesta della dichiarazione (730) precompilata telefonando a questo nr. o allo 0835 344036 dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 16.30 alle 18,30 o inviando una mail. Vi aspettiamo quanto prima, muniti di documento d’identità in corso di validità.

Angelo Antonucci caf uil Matera