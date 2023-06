AL belvedere Colombo un’opera, una targa e le consuete polemiche

Ne avevamo abbondantemente accennato nel servizio sulle opere dell’artista fiorentino Andrea Roggi https://giornalemio.it/cultura/roggi-e-le-sculture-in-bronzo-al-via-a-matera-la-seconda-fase/ circa i commenti sulla collocazione, temporanea, di una sua opera alla balconata di Sant’Agostino dedicata-con una targa- allo statista EmIlio Colombo. E la cosa non ci meravigliava affatto, visto che oltre 40 anni fa era capitato ai ” Ferri” dell’artista Pietro Consagra, con quelle opere poi finite in un parco naturale a Gibellina in Sicilia. Del resto non poteva essere diversamente vista l’assenza, la mediocrità o la scarsa preparazione culturale di quanti dovrebbero capire cosa rientra nel contesto dei rioni Sassi e cosa no. Le opere di Roggi e altri che verranno sono valide, ci mancherebbe, ma sulla collocazione- di questa e di altra- basta una autorizzazione. Come se ne esce ma con competenze culturali che negli enti locali non ci sono e se non ci sono, ritorniamo al punto di partenza. Le polemiche a volte motivate, a volte fuori luogo e strumentali restano lì lungo l’ondata social. Occorre avere memoria, ricordando i ”Ferri” di Pietro Consagra, celebrato lo scorso anno dal Musma come riporta la foto del servizio. E del resto, memoria per memoria, sei mesi fa il consiglio comunale ha approvato il secondo ordine del giorno sulle opere impattanti realizzate a Murgia Timone, dopo la commissione speciale presieduta da Pasquale Doria. Silenzio. Siamo certi, per ricordare Emilio Colombo, si sarebbe ripiegato per trovare una soluzioni e con un colpo d’ala naturalmente…



LE RIFLESSIONI DI SERRAVEZZA

Si possono contare su sei dita delle mani i punti panoramici più belli e caratteristici sui Sassi di Matera. I turisti che scendono da Sant’Agostino sanno dello spettacolare balcone che guarda verso il Sasso Barisano e parte della Murgia. Purtroppo questo punto panoramico è sotto la lente d’ingrandimento da parte dei materani o forse solo di una parte dei materani per vari motivi. Il 5 agosto del 2020 il belvedere fu intitolato allo statista lucano Emilio Colombo, anche se a molti locali non è piaciuta scelta del sindaco De Ruggeri. Il giorno dopo, 6 agosto, ecco nuovamente che la balconata curva in pilastrini di cemento bianco degli anni trenta, intonata con la vicina chiesa di Sant’Agostino, viene abbattuta e sostituita con una inferriata metallica anonima.

Ed ecco, non si sa per opera di chi e perché, apparire alcuni giorni fa un intruso proprio nel centro della balconata curva. E’ un parallelepipedo di marmo con su una “lunga lama o fiamma in metallo”.

E' logico che tutti si lamentano perché è stato rovinato il panorama che tutti apprezzavano scendendo dalla discesa di Sant'Agostino e si incantavano davanti a tanta bellezza. Questa balconata parla da sola e assolutamente non ha bisogno di essere sostenuta da "un obbrobrio" così ingombrante. Chi ha voluto tutto questo? Si interessi il Sindaco e l'assessore alla cultura e turismo per far eliminare o quantomeno



