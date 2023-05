Al 70° raduno di La Spezia, Bersaglieri Matera presenti!

Piume al vento, fanfare, striscioni, vessilli e tanto spirito di amicizia e di corpo , a La Spezia, per il 70° raduno nazionale dei Bersaglieri che ha avuto il suo momento di festa più alto domenica 28 maggio,con la sfilata lungo viale Italia a pochi metri dal mare. E tra i tanti, venuti da tutte le regioni e dall’estero, anche le fiamme cremisi della sezione ”A. Binetti” di Matera, con altre rappresentanze della Basilicata. Una bella festa identitaria, per il Paese, per la Costituzione e per i fanti piumati che sono tanta parte della nostra storia. Piume al vento sulle note conosciute e applaudite delle fanfare. Appuntamento con il raduno 2024 ad Ascoli Piceno.