…e al portafogli, per sostenere in maniera adeguata, continua e concreta le famiglie che sono ospiti a Matera grazie al cuore dei volontari dell’Associazione ” Accoglienza senza confini odv” di Matera, che ha fatto tanto e intende proseguire con questo impegno. Lo abbiamo visto con l’arrivo di donne e bambini sul bus messo a disposizione gratuitamente dalla Petruzzi. La città ha aperto il suo cuore, coinvolgendo cittadini sopratutto e istituzioni. Ma occorre fare di più perchè l’emergenza continua. E allora un versamento sul conto corrente bancario dell’associazione riportato nel breve appello che pubblichiamo di seguito



L’associazione Accoglienza Senza Confini OdV – Matera è sempre vicina a chi è nel bisogno.

Ti chiediamo un gesto concreto per aiutarci ad aiutare.

In questo momento il tuo contributo è importante per sostenere i profughi ucraini arrivati nella nostra città.

Insieme possiamo essere davvero utili.

Puoi fare il tuo versamento sul conto corrente di ACCOGLIENZA SENZA CONFINI OdV – Matera

IT14Z 05387 16100 00000 9322090

CAUSALE: CONTRIBUTO LIBERALE AIUTO PROFUGHI UCRAINA