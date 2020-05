Oggi è arrivata la nostra azalea della ricerca. Bianca, un colore che negli anni passati non ho mai scelto. Quest’anno a causa del Covid19 non è stato possibile acquistarla ai gazebo nelle piazze https://giornalemio.it/cronaca/abbracciala-con-un-fiore-ordina-lazalea-della-ricerca-sul-sito-di-amazon/ ma la possibilità di sostenere la ricerca e di ricevere l’azalea, il simbolo storico della ricerca per debellare i tumori femminili, è arrivata direttamente nelle case grazie al partenariato nato tra Airc e Amazon, il colosso delle spedizioni. Ogni anno la nostra piazza era quella di San Mauro Forte(MT) e quest’anno la piazza è diventata quella virtuale. Ma i volontari del comitato di San Mauro, Teresa e Vincenzo in primis, attraverso telefonate e il solito passaparola sono ugualmente riusciti a fare una larga promozione e per la festa della mamma hanno acquistato online oltre 50 piantine offrendosi anche di fare le ordinazioni ai soci poco pratici di acquisti online. Ad ogni modo la modalità di acquisto non ha smorzato l’emozione. E non solo nel momento in cui il corriere ha suonato alla porta per la consegna. Quest’anno si è aggiunto un ingrediente in più alla bellezza dell’azalea: la condivisione.

E’ stato bello, infatti, condividere, attraverso whatshApp, man mano che arrivavano, lo scambio delle foto delle variopinte piantine e il susseguirsi di commenti su Facebook che, naturalmente, hanno varcato i confini di San Mauro Forte e della Basilicata.

Ad ogni modo la promozione continua per tutto il mese di maggio e anche se la festa della mamma è ormai passata, fate un regalo a voi stesse e alle donne di tutte le piazze e città d’Italia acquistando una azalea al costo di 15,00 Euro (compreso spese di spedizione).

E tornando al colore bianco della nostra azalea ho pensato che il caso abbia voluto regalarmi una piantina metafora di inclusione. Perchè è risaputo che il bianco racchiude in sè tutti i colori dello spettro elettromagnetico.

Insomma quasi a dire …tutte in una. Tutte, distanti ma vicine.