Aiea Valbasento “solidale” con alluvionati Emilia Romagna

Amicizia e vicinanza si vedono nel momento del bisogno. Ed è quello che ha fatto l’Associazione esposti amianto della Valbasento (Matera) che ha inviato 5000 euro per aiutare gli alluvionati dell’Emilia Romagna. Un bonifico bancario e una lettera che l’Aiea Valbasento, animata da Mario Murgia, inviata al presidente della giunta regionale Stefano Bonaccini. E’ una delle tante ”gocce” di solidarietà concreta che aiuterà quelle popolazioni, provate dalla calamità, nella ripresa. E loro, come sono abituati a fare, si sono rimboccate le maniche da subito senza aspettare che gli annunci di Governo, in tempi e modi che non conosciamo, si traducano in aiuti concreti.



LA LETTERA INVIATA A BONACCINI

Prot. N° 01/2023 A.I.E.A. VBA

e-mail: info@associazioneespostiamiantovalbasento.it

Matera, lì 15 giugno 2023

Sig. Stefano BONACCINI

Presidente della Regione Emilia Romagna

segreteriapresidente@regione.emilia-romagna.it

PEC segreteriapresidente@postacert.regione.emilia-romagna.it

P.c. procivsegr@regione.emilia-romagna.it

segreteria.redazione.bologna@monrif.net

Oggetto: Erogazione liberale a favore della Protezione Civile della regione Emilia Romagna

L’Associazione Italiana Esposti Amianto – Val Basento (AIEA VBA) spinta da un forte

sentimento di solidarietà, partecipa con responsabilità alla tragedia che ha colpito tutta la

popolazione dell’Emilia Romagna, ammira l’immenso impegno evidenziato dalla popolazione

coinvolta e spera di sostenere i lavori necessari e le persone colpite da tale tragedia con la

somma di 5.000,00 euro derivante dalla sottoscrizione degli iscritti all’Associazione.

Il Direttivo di AIEA-VBA certo del buon utilizzo di tale somma, rinnova la propria solidarietà ai cittadini dell’Emilia Romagna.

Il Direttivo

AIEA VBA

P.S.:

si allega copia della ricevuta bancaria del bonifico effettuato in data 15 giugno 2023.

Causale: ”erogazione liberale, alluvione Emilia Romagna