AIDE Basilicata al G7 accanto ad altre donne

Da sempre AIDE Basilicata è in prima linea per la sensibilizzazione sul tema della violenza di genere, che affronta con un programma di iniziative e progetti rivolti soprattutto ai giovani e alle loro famiglie, nell’ottica di promuovere un percorso culturale di lotta ai pregiudizi e agli stereotipi. Questa volta in collaborazione con Associazione italiana Sommelier Basilicata, partecipando alla Conferenza internazionale organizzata da Pangea e la Fondazione Internazionale Women Without violence con Rete Donna del Comune di Matera, sul tema della prevenzione e contrasto alla violenza di genere.

Un evento organizzato in occasione del G7 Pari Opportunità che vede a Matera i Ministri discutere su temi come libertà ed empowerment delle donne in economia, care giving, demografia, sviluppo sostenibile e inclusione sociale. Per tutti questi aspetti il ruolo della famiglia è fondamentale e i leader del G7 devono mettere in atto tutte le strategie più opportune ed efficaci per garantire la solidarietà intergenerazionale.

Diversi i relatori che si sono alternati durante il workshop “Lo spazio delle donne”organizzato da Aide e AIS Basilicata: Anna Selvaggi, Presidente AIDE Basilicata ed Eugenio Tropeano, Presidente AIS Basilicata, Stefania Draicchio, Vice Presidente AIDE Basilicata, esperta di Politiche di genere, responsabile di diversi progetti contro la violenza di genere per la promozione e la diffusione delle buone pratiche soprattutto nelle scuole, Alessandra Draicchio, Psicologa e Psicoterapeuta che ha relazionato su “Schemi e comportamenti della violenza di genere e violenza sessuale”. Gli interventi, moderati dalla giornalista Anna Larato, hanno anticipato il monologo di Daniela Baldassarra attrice e attivista di fama nazionale per i diritti e la libertà delle donne, nota per le sue provocazioni e per la capacità di sovvertire i diversi punti di vista. Con il suo “Spazio delle donne”, Daniela Baldassarra ha affrontato, con l’ironia e il sarcasmo che la contraddistinguono, le più sottovalutate tematiche relative all’universo femminile: l’indipendenza economica, il peso del giudizio altrui, la cura del nostro aspetto, la mancanza di solidarietà tra donne, i pregiudizi sociali, regalando forti emozioni, sorrisi, senza tralasciare spunti di riflessione importanti sul tema.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.