“AI MONOLOGHI DEL GIOVEDÌ” , 5° Edizione promossa da MetaTeatro e Circolo Culturale La Scaletta

Prosegue la rassegna “…ai monologhi del giovedì”, giunta alla V edizione, promossa da Metateatro e dal Circolo Culturale La Scaletta, con il patrocinio della Regione Basilicata, della Provincia di Matera e del Comune di Matera, e con la collaborazione del Comune di Pomarico.

I prossimi appuntamenti sono in programma giovedì 19 febbraio 2026 al Circolo La Scaletta (Via Sette Dolori, 10 – Matera), e sabato 21 febbraio nella sala consiliare del Comune di Pomarico, con lo spettacolo “Spogliarello” di Dino Buzzati, interpretato da Marienza Matera.

Ingresso ore 19.30 | Sipario ore 20.00 | Biglietto € 5,00

IL MONOLOGO

“Spogliarello” è uno dei testi più intensi e moderni di Dino Buzzati, un monologo che racconta la progressiva caduta di un’esistenza segnata da ipocrisie borghesi, compromessi morali e illusioni sentimentali, fino alla solitudine e alla miseria finale.

Strutturata come una Via Crucis laica, l’opera attraversa le tappe di una vita consumata nel desiderio di emancipazione attraverso l’uomo, nella ricerca di sicurezza e riconoscimento in una società dominata dallo sguardo maschile. Nei salotti dorati dove regna l’apparenza, tra sorrisi di plastica e virtù ostentate come trofei, la protagonista si muove come un’antieroina tragica e lucidissima.

Buzzati costruisce un personaggio femminile potente e contraddittorio, simbolo di una condizione che, pur raccontata nel Novecento, risuona con sorprendente attualità. Il testo indaga la dipendenza affettiva, la condizione femminile, il peso delle convenzioni sociali e l’inevitabilità della morte, fino a un finale amaro in cui la protagonista affronta la fine con ironia spietata, negando ogni consolazione ultraterrena.

“Spogliarello” è uno smascheramento: un progressivo denudarsi non solo del corpo, ma delle illusioni, delle sovrastrutture sociali e delle menzogne interiori.

L’INTERPRETE

In scena Marienza Matera, attrice per passione, cresciuta nel teatro fin dall’adolescenza con la compagnia Hermes Teatro Laboratorio di Emilio Andrisani. Dopo esperienze di vita e lavoro all’estero, torna al palcoscenico seguendo nuovi percorsi formativi con Officine Eutopia fino ad approdare, nel 2024, a Metateatro, realtà che contribuisce ad arricchirne la maturazione artistica.

Per Marienza Matera il teatro è un luogo necessario: uno spazio in cui custodire lo stupore, il gioco e la verità dell’emozione, mantenendo viva quella dimensione autentica e fragile che rende ogni interpretazione un atto vivo e irripetibile.

LA RASSEGNA

“…ai monologhi del giovedì” si conferma, alla sua quinta edizione, come un appuntamento culturale atteso e partecipato, capace di valorizzare il teatro di parola e la forza dell’attore solo in scena. La rassegna rappresenta un laboratorio permanente di ricerca espressiva e un’occasione di incontro tra artisti e pubblico, in uno spazio storico e identitario per la città di Matera come il Circolo La Scaletta.