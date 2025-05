Ai lucani Agata, Lo Pomo e Quaratino assegnati importanti ruoli nel Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti

“L’Ordine dei Giornalisti della Basilicata esprime viva soddisfazione per le recenti nomine avvenute nell’ambito del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, a Roma. Sincere congratulazioni -si legge in una nota a firma della Presidente Sissi Ruggi- ai colleghi Enzo Quaratino, eletto componente del Consiglio Nazionale di Disciplina, Oreste Lo Pomo, nominato vicepresidente della Commissione Giuridica, e Margherita Agata, designata segretaria della Commissione Cultura. Si tratta di incarichi che attribuiscono ai colleghi un ruolo attivo e di responsabilità all’interno del sistema ordinistico nazionale.” «Queste nomine rappresentano un riconoscimento importante per l’intero giornalismo lucano – dichiara la presidente dell’Ordine regionale, Sissi Ruggi –Ai colleghi Quaratino, Lo Pomo e Agata vanno le nostre congratulazioni più sincere e l’augurio di buon lavoro, certi che

sapranno rappresentare al meglio non solo la nostra regione ma l’intera categoria».

Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, infatti, riunito giovedì nella sede di via Sommacampagna a Roma, ha proceduto a tutte le nomine. “La commissione amministrativa ha eletto presidente Luca Frati, vicepresidente Antonello Menconi, segretaria Cristina Porta, gli altri componenti sono Enrico Paissan e Cosimo Santimone. Presidente della commissione giuridica è Lavinia Rivara, vicepresidente Oreste Lo Pomo, segretario Vincenzo Ciccone, gli altri componenti sono Alessandra Fava, Santino Franchina, Oreste Pivetta e Marco Volpati. La commissione ricorsi ha eletto presidente Cristiano Degano, vicepresidente Gianfranco Benincasa segretario Michele Romano. Gli altri componenti sono Carlo Andrea Bernabè, Markus Perwanger e Antonio Sasso. Presidente della commissione cultura è stata confermata Elena Golino, Danilo De Biasio è vicepresidente e segretaria Margherita Agata. Gli altri componenti sono Fulvia Caprara, Laura Perina, Matteo Pucciarelli e Luca Romagnoli. L’esecutivo avrà adesso il compito di nominare i componenti del Comitato tecnico scientifico e del Coordinamento per le pari opportunità e le composizioni dei gruppi di lavoro.”

Nella foto i componenti del consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti che nella giornata di martedi 6 giugno durante la seduta di insediamento hanno rieletto Carlo Bartoli presidente. Bartoli ha ottenuto la maggioranza dei voti con 47 voti su 60 consiglieri, 11 sono state le schede bianche, un voto è andato a Gianluca Amadori e uno a Elena Golino. Carlo Bartoli, fiorentino, al secondo mandato, consolida la sua posizione alla guida dell’Ordine dei Giornalisti. “È per me un momento emozionante, – ha dichiarato il presidente- nella precedente consigliatura sono stato eletto con 33 voti, questo consenso mi gratifica molto e conferma che il percorso che abbiamo avviato insieme deve proseguire”.

A questo link tutte le cariche del CNOG per il triennio 2025-2028:https://www.odg.it/il-cnog