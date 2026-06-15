Ahi, ahi ! la chianca…Ingresso a Piazza Duomo da sistemare

Lì la pavimentazione sconnessa e a spigolo vivo, con rischio per i pedoni di inciampare e farsi male, e la…chianche erose o sbriciolate e più giù prima dell’arco di ingresso a piazza Duomo il massetto dei cubetti di porfido che ha ceduto. Situazioni che richiedono una sistemazione urgente anche in relazione al flusso di visitatori per la Festa della Bruna. E il degrado delle chianche è la conseguenza dell’usura del tempo e dell’intenso traffico veicolare verso piazza Duomo di mezzi commerciali, fornitori, turistici e privati. Manutenzione necessaria. E non sarebbe male disciplinare l’accesso dei veicoli con un semaforo, in relazione alla presenza di turisti che si soffermano soprattutto al ”belvedere Giura Longo” o che si recano in visita alla Cattedrale, ai Musei diocesano, al Musma o a Casa Noha.



