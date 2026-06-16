Agromonte Music Festival 2026: aperte le iscrizioni fino al 20 giugno.

Sono aperte fino al prossimo 20 giugno 2026 le iscrizioni all’Agromonte Music Festival, il concorso canoro organizzato dalla Pro Loco Latronico in collaborazione con il Comune di Latronico.

L’evento si svolgerà il 31 luglio 2026 in Piazza Cosimo Budetta, nella frazione di Agromonte Magnano, in occasione della XXXII Sagra dei Sapori Lucani.

I concorrenti selezionati avranno l’opportunità di partecipare, nella giornata del festival, a una masterclass gratuita tenuta dal maestro Mario Rosini, artista e docente di fama nazionale, che ricoprirà anche il ruolo di presidente della giuria.

Ad affiancarlo nella valutazione delle esibizioni saranno le giornaliste radiofoniche Cinzia Tattini e Gloria D’Agostino, insieme alla maestra di canto Eleonora Claps.

La serata sarà presentata dalla giornalista e talent scout Maria Giovanna Labruna.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di crescita artistica e di valorizzazione dei giovani talenti musicali, all’interno di una delle manifestazioni più attese dell’estate lucana.

Per informazioni e iscrizioni è possibile consultare la pagina Instagram “Agromonte Music Festival” oppure contattare il numero 338 1181822.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.