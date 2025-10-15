Agricoltura inclusiva: due giornate in Basilicata

Due appuntamenti per raccontare come l’agricoltura possa essere strumento di lavoro, autonomia e comunità.
Il 16 ottobre a Grassano e il 17 ottobre a Colobraro si terranno gli eventi di restituzione dei progetti Coltivamo l’Inclusione e Sempreverde, finanziati dal PSR Basilicata 2014-2020 – Misura 19 LEADER (Sottomisura 19.2) – Azione “Agricoltura Sociale” del GAL START 2020 srl.
Insieme a cooperative sociali, aziende agricole, GAL, Confcooperative Basilicata e amministrazioni locali, verranno presentati i risultati e le prospettive di due percorsi che hanno messo al centro le persone, la terra e la comunità.
Grassano – 16 ottobre, ore 17.30
Sala Convegni Palazzo Materi
Evento di restituzione Coltiviamo l’Inclusione
Con la Cooperativa Sociale Oltre l’Arte, Azienda Agricola Biologica Vignola e AIPD Matera
Colobraro – 17 ottobre, ore 18.00
Sala Convegni Palazzo delle Esposizioni
Evento di restituzione Sempreverde
Con la cooperativa sociale Collettivo Colobrarese, Masseria Le Nivaldine e Masseria Viviano
Entrambi gli incontri si concluderanno con una degustazione dei prodotti delle aziende agricole coinvolte, simbolo concreto di un’agricoltura che genera inclusione e sviluppo locale.
Due momenti di restituzione pubblica in cui il mondo agricolo e quello sociale si incontrano per condividere esperienze, risultati e prospettive future.
COLTIVIAMO L’INCLUSIONE
Sala Convegni Palazzo Materi, Grassano
Mercoledì 16 ottobre – Ore 17:30
SALUTI ISTITUZIONALI
Sindaco di Grassano – Filippo Luberto
Presidente Provincia di Matera – Francesco Mancini (in attesa di conferma)
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO E PROSPETTIVE
Presidente Cooperativa Sociale Oltre l’Arte – Rosangela Maino
Azienda Agricola Vignola – Giuseppe Vignola
Direttore Consorzio La Città Essenziale – Angela Morrone
L’AGRICOLTURA SOCIALE QUALE STRUMENTO DI SVILUPPO, PRESIDIO E INCLUSIONE
Presidente GAL Start 2020 – Angelo Zizzamia
Presidente AIPD Matera – Anna Maria Colangelo
Presidente Confcooperative Fedagripesca – Andrea Badursi
Direttore Generale Dipartimento Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Vincenzo Restaino
Modera e conclude
Presidente Confcooperative Basilicata – Giuseppe Bruno
Degustazione finale a cura dell’Azienda Agricola Biologica Vignola.
SEMPREVERDE
Sala Convegni Palazzo delle Esposizioni, Colobraro
Giovedì 17 ottobre – Ore 18:00
SALUTI ISTITUZIONALI
Sindaco di Colobraro – Nicola Lista
Presidente del Consiglio Comunale – Anna Bernardo
Presidente Provincia di Matera – Francesco Mancini (in attesa di conferma)
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO E PROSPETTIVE
Presidente Collettivo Colobrarese – Roberta Picerno
Masseria Le Nivaldine – Filomena Laguardia
Masseria Viviano – Nicola Viviano
Direttore Consorzio La Città Essenziale – Angela Morrone
L’AGRICOLTURA SOCIALE QUALE STRUMENTO DI SVILUPPO, PRESIDIO E INCLUSIONE
Presidente GAL Start 2020 – Angelo Zizzamia
Presidente Confcooperative Fedagripesca – Andrea Badursi
Modera e conclude
Presidente Confcooperative Basilicata – Giuseppe Bruno
Degustazione finale a cura delle aziende agricole Masseria Le Nivaldine e Masseria Viviano.
