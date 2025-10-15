Agricoltura inclusiva: due giornate in Basilicata

Due appuntamenti per raccontare come l’agricoltura possa essere strumento di lavoro, autonomia e comunità.

Il 16 ottobre a Grassano e il 17 ottobre a Colobraro si terranno gli eventi di restituzione dei progetti Coltivamo l’Inclusione e Sempreverde, finanziati dal PSR Basilicata 2014-2020 – Misura 19 LEADER (Sottomisura 19.2) – Azione “Agricoltura Sociale” del GAL START 2020 srl.

Insieme a cooperative sociali, aziende agricole, GAL, Confcooperative Basilicata e amministrazioni locali, verranno presentati i risultati e le prospettive di due percorsi che hanno messo al centro le persone, la terra e la comunità.

Grassano – 16 ottobre, ore 17.30

Sala Convegni Palazzo Materi

Evento di restituzione Coltiviamo l’Inclusione

Con la Cooperativa Sociale Oltre l’Arte, Azienda Agricola Biologica Vignola e AIPD Matera

Colobraro – 17 ottobre, ore 18.00

Sala Convegni Palazzo delle Esposizioni

Evento di restituzione Sempreverde

Con la cooperativa sociale Collettivo Colobrarese, Masseria Le Nivaldine e Masseria Viviano

Entrambi gli incontri si concluderanno con una degustazione dei prodotti delle aziende agricole coinvolte, simbolo concreto di un’agricoltura che genera inclusione e sviluppo locale.

Due momenti di restituzione pubblica in cui il mondo agricolo e quello sociale si incontrano per condividere esperienze, risultati e prospettive future.

COLTIVIAMO L’INCLUSIONE

Sala Convegni Palazzo Materi, Grassano

Mercoledì 16 ottobre – Ore 17:30

SALUTI ISTITUZIONALI

Sindaco di Grassano – Filippo Luberto

Presidente Provincia di Matera – Francesco Mancini (in attesa di conferma)

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO E PROSPETTIVE

Presidente Cooperativa Sociale Oltre l’Arte – Rosangela Maino

Azienda Agricola Vignola – Giuseppe Vignola

Direttore Consorzio La Città Essenziale – Angela Morrone

L’AGRICOLTURA SOCIALE QUALE STRUMENTO DI SVILUPPO, PRESIDIO E INCLUSIONE

Presidente GAL Start 2020 – Angelo Zizzamia

Presidente AIPD Matera – Anna Maria Colangelo

Presidente Confcooperative Fedagripesca – Andrea Badursi

Direttore Generale Dipartimento Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Vincenzo Restaino

Modera e conclude

Presidente Confcooperative Basilicata – Giuseppe Bruno

Degustazione finale a cura dell’Azienda Agricola Biologica Vignola.

SEMPREVERDE

Sala Convegni Palazzo delle Esposizioni, Colobraro

Giovedì 17 ottobre – Ore 18:00

SALUTI ISTITUZIONALI

Sindaco di Colobraro – Nicola Lista

Presidente del Consiglio Comunale – Anna Bernardo

Presidente Provincia di Matera – Francesco Mancini (in attesa di conferma)

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO E PROSPETTIVE

Presidente Collettivo Colobrarese – Roberta Picerno

Masseria Le Nivaldine – Filomena Laguardia

Masseria Viviano – Nicola Viviano

Direttore Consorzio La Città Essenziale – Angela Morrone

L’AGRICOLTURA SOCIALE QUALE STRUMENTO DI SVILUPPO, PRESIDIO E INCLUSIONE

Presidente GAL Start 2020 – Angelo Zizzamia

Presidente Confcooperative Fedagripesca – Andrea Badursi

Modera e conclude

Presidente Confcooperative Basilicata – Giuseppe Bruno

Degustazione finale a cura delle aziende agricole Masseria Le Nivaldine e Masseria Viviano.