Agosto matura e settembre vendemmia… anche all’ Istituto Agrario ‘’ Briganti’’ di Matera

E l’antico detto popolare ha trovato conferma con tanto di vendemmia nei vigneti della Scuola effettuata sul campo dagli studenti, che hanno tagliato i grappoli adagiati nelle cassette per quella che sarà la paziente fase di pigiatura che porterà a produrre il nettare degli Dei di ‘’primitivo’’ autoctono. Il ‘’La’’ alla tradizione è venuto nel corso della Festa della Vendemmia che ha offerto tanti spunti per soffermarsi sull’argomento, a ridosso di un vigneto che può diventare- senz’altro- il perno di una filiera di prodotti da aggiungere a quelli della serra. E il colpo d’occhio è quello di una scuola dalle notevoli potenzialità di crescita e con una forte identità con il territorio. A ricordarlo, in particolare, la preside Carmelina Gallipoli,che gestisce oltre al tecnico agrario ‘’ Briganti’’ anche l’Alberghiero ‘’ Turi’’ , nell’evidenziare il cambio di passo giunto con la piena disponibilità degli oltre 100 ettari annessi alla Scuola, dopo la positiva soluzione di un contenzioso trentennale con privati. Così i 180 allievi dell’Istituto hanno disposizioni corsi, laboratori, attrezzature per accrescere la propria professionalità e portare valore aggiunto alle aziende di famiglia.



Come sta facendo Desirèe Di Gregorio ‘’ Miss Vendemmia’’ per un giorno, e con un abito a tema confezionato dalle allieve dell’Isabella Morra, ma che ha spirito di iniziativa e idee chiare per continuare a investire nel settore primario. Da Ginosa, dove ha sede l’azienda di famiglia, a Montescaglioso a Matera per portare nei mercati e in tavolo la genuinità delle produzioni locali. Un concetto che lega ‘’fattivamente’’ l’Istituto agrario all’Alberghiero. E chissà che non nasca un marchio comune. Il paniere delle Rondinelle? Suona bene… Festa della Vendemmia, come riporta la locandina, che è stata allietata da musiche tradizionali, da una gara tra vendemmiatore e da una degustazione con il vino d’Istituto. Apprezzato dagli ospiti . Tra questi l’assessore comunale con delega all’agricoltura Giuliano Paterino, il presidente del consiglio comunale Donato Braia, Claudio Taccardi direttore dell’Azienda Agricola che ha fatto gli onori di casa…della vigna, Mimmo Genchi segretario del collegio provinciali dei periti agrari, il provveditore agli studi (conserviamo la vecchia denominazione) Francesco Greco e Filippo Radogna, ex allievo del Briganti e funzionario della Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Basilicata. Una festa della vendemmia conclusa in rima e con un calice a ‘’tutti quanti’’ dal vigneto del Briganti.



IL PROGRAMMA DELLA FESTA DELLA VENDEMMIA

L’Istituto I.T.A.S. G. BRIGANTI

tecnico agrario “G. Briganti” di Matera è lieto di invitarLa alla tradizionale Festa della vendemmia che si terrà mercoledì 24 settembre 2025 a partire dalle ore 10.00 presso il nostro vigneto situato in C.da Rondinelle. La Festa della vendemmia, dal forte valore antropologico e culturale, rappresenta un’occasione formativa e allo stesso tempo un momento di socialità per la comunità scolastica e per le istituzioni presenti. Le operazioni di raccolta e pigiatura delle uve da vino della varietà Primitivo di Basilicata vedranno coinvolti gli studenti del triennio, in particolare del corso di Viticoltura ed Enologia. la Festa inoltre sarà l’occasione per degustare il Primitivo vendemmia 2024 “Rondinelle”, prodotto nella rinnovata cantina della scuola.



Programma delle attività: Ore 10.00 – accoglienza delle autorità e degli ospiti presso l’istituto; saluti della DS Prof.ssa C. Gallipoli; presentazione del vigneto e delle attività didattiche correlate; degustazione del vino Primitivo vendemmia 2024 “Rondinelle”; Ore 10.30 – avvio della vendemmia con taglio del nastro e gioco a squadre “Adotta un grappolo d’uva”; A seguire – pigiatura delle uve raccolte, degustazione del mosto e assaggi di prodotti tipici.

