Agna e il cantiere fantasma. In attesa della notte di Halloween

Per le spensierate teste di zucca (fatta eccezione per i bimbi), che festeggiano anche le consuetudine di tradizioni che non ci appartengono, pensare che nella notte del 31 ottobre si possono scacciare i fantasmi dei ritardi nell’avvio dei cantieri è come attendere l’arrivo di mezzi, attrezzature e operai ascoltando l’urlo di Edvard Munch. Quel celebre quadro, a metà tra lo stupore e la disperazione che ci sta bene nella situazione descritta da Antonio Serravezza, che continua a sollecitare proposte e interventi per quel quartiere. E parla di ‘ghost’ (rieccoci con gli anglicisimi) per indicare un cantiere fantasma, annunciato dall’Amministrazione comunale ma non ancora partito. E con il maltempo…la data della notte di Halloween appare probabile.



LE RIFLESSIONI DI SERRAVEZZA

A chi di noi non è mai capitato di essere ghostati, oggi questa pratica è molto diffusa. Di sicuro il ghosting non è un fenomeno nuovo, anche se oggigiorno è più facile subire un simile comportamento.

Ma cosa vuol dire davvero ghostare? Il significato di questo termine è sparire come un fantasma, eclissarsi dalla vita dell’altro, non dar più cenni di vita.

Così è successo ultimamente per noi cittadini del rione Agna dopo l’annuncio del 9 ottobre scorso del Comune di Matera:

PARTE DOMANI DAL RIONE AGNA IL PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE DELLE STRADE URBANE. DISPOSTI DIVIETI TEMPORANEI DI SOSTA E CIRCOLAZIONE SULLE ARTERIE INTERESSATE DAI CANTIERI.

Come annunciato dal sindaco, Domenico Bennardi, domani (10 ottobre) partono dal popoloso rione “Agna Le Piane” i primi lavori compresi nel programma di riqualificazione delle strade urbane, per i quali l’Amministrazione comunale ha investito 4 milioni di euro nel solo anno in corso. Quindi, da domani e fino al 25 ottobre si svolgeranno i lavori di fresatura e posa in opera dell’asfalto su alcune strade del rione, dove è stato richiesto un provvedimento temporaneo di regolamentazione della sosta e della circolazione veicolare nella fascia oraria dalle ore 7 alle ore 17. Infatti, per l’esecuzione dei lavori sarà necessario garantire che i tratti di strada siano liberi da veicoli o ostacoli che possano impedirli. Durante tutta la durata del cantiere, la ditta apporrà tutta la segnaletica provvisoria e necessaria ad avvertire gli utenti. Sarà comunque garantito un percorso alternativo per i pedoni, e in ogni caso l’accesso alle proprietà private. In particolare, sarà chiusa temporaneamente al traffico veicolare via Farina, nel tratto compreso tra via Frangione e via Cappuccini.



Il divieto temporaneo di sosta, con rimozione coatta dei veicoli ambo i lati, secondo il cronoprogramma della ditta incaricata dei lavori, sarà di volta in volta indicato con segnaletica mobile in: via Farina, tratto compreso tra via Frangione e via Cappuccini e piazzale verso via Monsignor Di Macco; via Monsignor Di Macco; via Ricciardi, traverse laterali di accesso ai civici dal 13 al 37; via Marcello Bonacchi e via del Toro, all’incrocio con via dell’Ariete. «Chiediamo ai cittadini residenti qualche giorno di sacrificio -è il messaggio del sindaco- per poi poter fruire di strade più decorose e soprattutto più sicure, in una periferia storica e importante come il rione Agna. Iniziamo così il nostro articolato programma di riqualificazione, che si estenderà anche agli altri quartieri della città, dove si evidenziano emergenze e necessità».

Lavori annunciati e mai iniziati ne’ tantomeno abbiamo mai ricevuto una spiegazione. Il Sindaco e gli assessori