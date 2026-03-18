Agna by night…occhio alle buche!

Quando piove con insistenza, come accaduto negli ultimi giorni, è inevitabile che il manto stradale ceda e lasci spazio alle buche. La segnalazione che viene da Antonio Serravezza per Agna Le Piane, e in particolare, lungo la strada che costeggia il Casino Padula aggiunge la pericolosità nel percorrerla nelle ore serali, a causa della scarsa visibilità. La crescita della vegetazione spontanea fa il resto. La richiesta di Antonio Serravezza per conto anche di altri residenti, rivolta all’Amministrazione comunale di Matera, è quella di intervenire. Per le buche, come accaduto in passato, si provvederà con la ricognizione di tutte le ”rappezzature” da fare in città, dopo i danni procurati dalla pioggia. Per l’erba si procederà come da programmazione e con le priorità consuete, in vista della Pasqua e dell’avvio della stagione turistica. Per l’illuminazione servirà un sopralluogo. Nel frattempo cautela, nel percorrere la zona…



LA RICHIESTA DI SERRAVEZZA

La pioggia di questi giorni sta mettendo ancora più in evidenza le carenze della viabilità tra Agna e Le Piane di fianco al Casino Padula. Fra poco oltre al manto stradale la strada si restringerà sempre di più per la vegetazione incontrollata. Di notte anche l’illuminazione stradale stenta a illuminare il passaggio. Si chiede un intervento immediato da parte delle autorità competenti.

È un problema serio! 😟 La situazione della viabilità tra Agna e Le Piane di fianco al Casino Padula è critica, soprattutto con la pioggia che sta aggravando le condizioni della strada. La vegetazione incontrollata e la ridotta illuminazione stradale di notte rendono il passaggio pericoloso.

*Richiesta di intervento:*

– Riparazione del manto stradale

– Pulizia della vegetazione

– Miglioramento dell’illuminazione stradale

Spero che le autorità competenti prendano in considerazione la richiesta e intervengano il più presto possibile per risolvere il problema.

