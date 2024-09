Aggressioni ai medici. Fimmg denuncia “responsabilità” e chiede intervento Mattarella

Maleducazione, insofferenza ? Anche. Ma se i medici dei pronto soccorso, delle guardie mediche, degli ospedali, della medicina generale sono oggetto di violenze fisiche e verbali da parte di cittadini le responsabilità sono in quella politica miope, che continua a non volere affrontare in concreto un malessere che si è cronicizzato con i continui tagli alla Sanità pubblica, che stanno negando il diritto alla cura e che non sostengono in maniera adeguata, sul piano della sicurezza e finanziario, quanti operano in prima linea. La politica non può nascondersi dietro al dato generale della carenza di organici se, materialmente, non fa una scelta precisa a sostegno della sanità pubblica . E con un futuro, votato dal Governo, che favorisce l’autonomia differenziata. La presa di posizione della Federazione dei Medici di Medicina generale di Basilicata, insieme a quella nazionale, pronta alla serrata degli studi medici, è la conferma che così non si può andare avanti. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si faccia sentire da un Governo che ha fatto ben poco per restituire serenità e sicurezza per quanti operano nella sanità e per quanti si attendono di essere curati. La Fimmg auspica che prevalgono senso di responsabilità e buon senso, altrimenti chiuderanno gli studi consegnando le chiavi a sindaci e prefetti.



“LE AGGRESSIONI AI MEDICI E SANITARI: NON SONO SOLO UN PROBLEMA DI MALEDUCAZIONE. PRONTI ALLA SERRATA DEGLI STUDI MEDICI”

“Piena solidarietà ai colleghi aggrediti in queste ore mentre espletavano il proprio servizio”.

È quanto affermato dal segretario regionale FIMMG dott. Antonio Santangelo, a seguito delle recenti aggressioni verso gli operatori sanitari mentre erano in servizio. Le aggressioni sono ormai quotidiane e nessun settore sanitario è al sicuro. Le più recenti si sono verificate a distanza di sole 24 ore l’una dall’altra. A Cagliari un uomo di 47 anni ha brutalmente aggredito un medico di medicina generale, a quanto pare, a causa dell’eccessiva attesa. Scene in stile Gomorra in una sede di continuità assistenziale (ex guardia medica) di Melito in provincia di Napoli. La più recente in Sicilia riguarda un soccorritore del 118 aggredito ad Avola dai familiari di una paziente. Colpito ripetutamente con calci e pugni ha riportato ferite in particolar modo al volto e a una spalla.

Questo atteggiamento aggressivo non è frutto solo di maleducazione ma è un fenomeno ben più complesso che richiama alla responsabilità anche gli altri attori del sistema paese: dal legislatore che deve garantire leggi appropriate che servano come deterrenza per queste azioni; agli amministrativi che devono mettere in atto misure organizzative appropriate per evitare che disorganizzazione dell’offerta assistenziale finisca per esacerbare gli animi. Infine è necessario che anche i media riflettano sulle conseguenze che alcune loro affermazioni gratuite possano avere. Infatti alcuni giornalisti “d’inchiesta” molto spesso, troppo ormai, senza dati controllati esprimono giudizi su ruolo e funzioni della medicina generale. Condanne emesse sulla base di un giudizio sommario, pubblicate su testate nazionali importanti o su alcune televisioni senza contraddittorio.



La medicina generale, così rappresentata, viene mostrata come un sistema da distruggere. Se la medicina generale e tutti i medici sono il “nemico” è chiaro che chiunque può sentirsi legittimato ad aggredire.

FIMMG Basilicata concorda col proprio segretario nazionale dott. Silvestro Scotti che in queste ore ha inviato una lettera aperta chiedendo un intervento immediato al capo dello Stato Sergio Mattarella, che parli ai cittadini ricordando loro che i medici e il personale sanitario sono un patrimonio da difendere se si vuole ancora un SSN pubblico e conforme alla Costituzione.

“Le aggressioni di questi giorni ai medici in servizio sono un fatto grave che va condannato e ci auguriamo– continua Santangelo – che dalle parole unanime di condanna seguano fatti concreti, in caso contrario siamo pronti a chiudere i nostri studi e consegnare le chiavi ai sindaci e ai prefetti.

Potenza, 19/09/24 Il Segretario Regionale FIMMG

Dr. Antonio SANTANGELO