Il vaccino contro il covid c’è, quello contro l’ignoranza, la violenza e la stupidità umana ancora no. Eppure ne avremmo tanto bisogno. Quando ieri si è diffusa la notizia che la senatrice Liliana Segre si è sottoposta alla sua prima dose di vaccinazione, una valanga di odio le si è riversata addosso. Certo non è la prima volta che capita.

Ma ogni volta non smette di stupire, considerata anche la circostanza in cui accade, una testimonianza per invitare ad aderire alla campagna di vaccinazione.

La polizia postale ha aperto un’indagine e c’è il pool antiterrorismo al lavoro per identificare gli odiatori seriali che si sono scatenati sui social e nella rete. Per loro, discriminazione e odio razziale sono le ipotesi di reato.

Non bisogna rimanere indifferenti di fronte a ciò. Il rischio che ci sia assuefazione a queste aggressioni. Non bisogna dimenticare, occorre reagire. Perchè come dice la Segre: “La memoria vale proprio come vaccino contro l’indifferenza“.