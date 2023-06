Aggressione ad agente nel carcere di Matera. Messina(Uspp): Serve segnale forte!

Non è la prima volta che accade in in un istituto di pena della Basilicata con la conseguente richiesta dei sindacati, rivolta al governo, di un segnale forte per intervenire, in concreto nel rimuovere le cause che procurano aggressioni agli agenti e nell’adottare misure che ”passino dalle parole ai fatti”. A farlo è il segretario di Puglia e Basilicata dell’Unione sindacati di Polizia Penitenziaria Vito Messina, dopo l’aggressione delle scorsa notte avvenuta, nei confronti di un agente, nel Casa circondariale di Matera. Solidarietà al collega, vittima dell’aggressione, ma richiesta al Governo ad essere conseguenziale nell’inasprimento delle pene – scrive – a chi tocca i rappresentanti dello Stato. Ma c’è anche un problema di organici, ricorrente, del personale che non consente di svolgere con serenità i diversi compiti di istituto.



LA NOTA DI MESSINA

Ancora una volta, purtroppo, nell’Istituto di via delle Cererie, dobbiamo registrare l’ennesimo episodio di violenza nei confronti del personale di Polizia Penitenziaria. Questa notte un detenuto di nazionalità italiana, senza alcun motivo ha aggredito un Assistente di Polizia Penitenziaria durante una visita medica, questa ottenuta in modo capziosa.

L’uomo si scagliava violentemente contro il collega colpendolo più volte al volto con un pugno. Grazie alla prontezza dei riflessi l’Assistente e i colleghi presenti sono riusciti ad evitare ulteriori colpi, allontanando l’aggressore.

Il collega a seguito della vile aggressione ha riportato diverse contusioni al corpo per le quali si è reso necessario ricorrere alle cure del caso presso il P.S. dell’Ospedale cittadino dove gli sono state le cure del caso.

Al collega coinvolto nella triste vicenda va tutta la nostra solidarietà e vicinanza auspicando una pronta guarigione.

Ad annunciarlo è il Segretario regionale Puglia e Basilicata unione sindacati di Polizia Penitenziaria Vito Messina: “E’ arrivato il momento che il governo debba dare un segnale forte, sull’inasprimento delle pene a chi tocca i rappresentanti dello stato, passiamo dalle parole ai fatti”.