Aggredito il Sindaco di Tricarico, i messaggi di solidarietà

Era stato lo stesso primo cittadino di Tricarico, con un post sul profilo istituzionale, a rendere noto che “Presso la sede municipale, infatti, sono stato vittima di minacce e di una violenta aggressione verbale, che non si è tradotta in una piena aggressione fisica unicamente grazie al tempestivo intervento di alcune persone presenti, le quali hanno impedito che l’autore potesse oltrepassare tale limite. Nonostante ciò, ho comunque subito un colpo tra il petto e il collo. Desidero rimarcare come, in ogni momento, abbia mantenuto un contegno assoluto, astenendomi da qualsivoglia reazione, sia verbale che fisica.

A breve distanza di tempo, a seguito di una forte reazione psico-fisica, ho dovuto recarmi presso il Pronto Soccorso di Tricarico per i necessari accertamenti sanitari. Successivamente, nel pieno rispetto della comunità che rappresento e della mia stessa dignità personale, ho ritenuto mio inderogabile dovere sporgere formale denuncia presso la locale Stazione dei Carabinieri.

Su indicazione medica, mi è stato consigliato di concedermi alcuni giorni di distacco dalle consuete relazioni interpersonali. Sono, ad ora, ancora molto scosso e provato per l’accaduto e cercherò di attenervi, pur consapevole di quanto mi sia difficile sottrarmi al dialogo e all’incontro con la nostra gente.

Tricarico è, da sempre, terra di accoglienza, generosità e civiltà: i tricaricesi non sono e non saranno mai un popolo incline alla violenza. Lo siamo stati e continueremo a esserlo: comunità solidale, nobile e ospitale.”

Immediata la reazione del Partito Democratico di Tricarico che -con una nota a firma del segretario Pancrazio Tedesco- ha espresso “la più ferma condanna per la vile aggressione subita dal Sindaco di Tricarico Paolo Paradiso.

Un atto gravissimo che colpisce e ferisce non solo il Sindaco ma l’intera comunità di Tricarico e i valori democratici che ci uniscono.

Il Sindaco di Tricarico, Paolo Paradiso è ed è stato un amministratore serio, profondamente legato al territorio che rappresenta e serve con onore, disciplina e grande senso del dovere.

Il suo impegno quotidiano è sotto gli occhi di tutti, la sua attività amministrativa è da sempre improntata sul rispetto dell’altro, sul dialogo mettendo al centro le persone, i cittadini, la legalità e la trasparenza.

La violenza non troverà spazio nella nostra comunità che da sempre è inclusiva ed il Sindaco di Tricarico non è solo”.

Questo il messaggio diffuso dal consigliere regionale Roberto Cifarelli ” Esprimo piena e convinta solidarietà al Sindaco di Tricarico, Paolo Paradiso, per la vile e inaccettabile aggressione subita nella mattinata odierna. Il racconto dei fatti, che lo hanno visto vittima di minacce e di un’aggressione verbale degenerata in un atto fisico, desta profonda preoccupazione e impone a tutti noi una riflessione: nessuna divergenza, nessuna tensione, nessuna difficoltà può mai giustificare l’uso della violenza, tantomeno nei confronti di chi svolge un ruolo istituzionale al servizio della propria comunità. Conosco la serietà, il senso delle istituzioni e la dedizione con cui Paolo Paradiso interpreta la sua funzione di Sindaco: il suo comportamento fermo e composto, anche in un momento di grave provocazione, è la migliore testimonianza di cosa significhi davvero essere rappresentanti delle istituzioni. A lui e alla sua comunità rivolgo l’augurio di una pronta ripresa e la certezza che fatti del genere non scalfiranno la forza di una città come Tricarico, da sempre esempio di civiltà, accoglienza e solidarietà. Sono vicino al Sindaco Paradiso come uomo, come rappresentante delle istituzioni e come amico: la violenza non troverà mai spazio nella nostra terra, perché la nostra gente sa bene che il dialogo, il rispetto e la legalità sono i veri strumenti con cui costruire il futuro.”

Ed anche quello reso noto dal consigliere regionale Piero Marrese: “Desidero esprimere la mia piena solidarietà e vicinanza al Sindaco di Tricarico, Paolo Paradiso, vittima di una aggressione e di gravi minacce che colpiscono non solo la sua persona, ma l’intera istituzione che rappresenta. Atti come questi sono inaccettabili e meritano la più ferma condanna. Colpire un Sindaco significa colpire il volto più vicino delle Istituzioni, colui che ogni giorno è al servizio diretto della propria comunità, spesso tra mille difficoltà e senza gli strumenti adeguati per affrontare le emergenze sociali, economiche e amministrative del territorio. L’episodio che ha coinvolto il primo cittadino di Tricarico è, purtroppo, l’ennesimo segnale di un clima preoccupante in cui operano i Sindaci, sempre più frequentemente esposti a minacce, intimidazioni, aggressioni e danneggiamenti ai propri beni personali, che spesso si estendono anche ai loro familiari. Essere Sindaco oggi significa essere in trincea ogni giorno, tra responsabilità enormi e risorse limitate. La politica ha il dovere morale e istituzionale di tutelare e sostenere questi amministratori locali, presidio di democrazia e legalità nei nostri territori. A Paolo Paradiso va il mio abbraccio e quello dell’intera comunità regionale che rappresento: non sarà lasciato solo. È urgente che le istituzioni, a tutti i livelli, facciano fronte comune per garantire sicurezza, supporto e rispetto a chi ha scelto di mettersi al servizio degli altri, nella piena legalità e trasparenza, rifiutando ogni forma di intimidazione.”

«Esprimo, a nome del Partito Democratico di Basilicata, piena solidarietà al sindaco di Tricarico, Paolo Paradiso, per la vile aggressione subita». Lo dichiara il Sen. Daniele Manca, Commissario regionale del PD Basilicata. «Condanniamo con forza ogni forma di violenza e intimidazione verso chi svolge funzioni pubbliche. Il confronto politico e civile non può mai oltrepassare il limite del rispetto delle persone e delle istituzioni».

«Siamo al fianco del sindaco Paradiso, della sua amministrazione e della comunità di Tricarico. Ci auguriamo che si faccia piena luce sull’accaduto e che episodi simili non si ripetano. Le istituzioni devono lavorare insieme per garantire sicurezza, serenità e legalità», conclude Manca.