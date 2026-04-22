Aggredita assistente sociale al Comune di Matera (le condanne della FP Cgil, del Sindaco)

La FP CGIL Matera con una nota a firma del Segretario Generale, Massimo Cristallo: “esprime ferma condanna per il grave episodio di aggressione avvenuto nelle scorse ore ai danni di una assistente sociale del Comune di Matera, colpita da un utente durante lo svolgimento della propria attività professionale.

L’episodio si è verificato all’interno degli uffici dei servizi territoriali, dove un confronto con un utente è improvvisamente degenerato in violenza. Il lavoratore, impegnato quotidianamente nella propria attività delicata e fondamentale per la comunità, ha riportato contusioni – fortunatamente non gravi – ma tali da rendere necessari accertamenti sanitari.

La scrivente organizzazione sindacale evidenzia come episodi simili non possano essere tollerati e ribadisce con forza la necessità di garantire condizioni di sicurezza adeguate per tutti gli operatori dei servizi sociali, troppo spesso esposti a situazioni di rischio senza strumenti e tutele sufficienti.

Determinante è stato il tempestivo intervento della Polizia Locale, che ha consentito di riportare la situazione sotto controllo e avviare le verifiche del caso.

La FP CGIL Matera, nell’esprimere piena solidarietà al lavoratore coinvolto, rinnova il proprio impegno affinché vengano adottate misure concrete preventive, a tutela della dignità e dell’incolumità di chi ogni giorno presta servizio a favore delle persone più fragili.

La scrivente organizzazione sindacale auspica anche nell’implementazione di personale della Polizia Locale presente in loco per poter eventualmente programmare anche un costante servizio di vigilanza per un maggiore presidio nella sede comunale.”

“La più ferma condanna per il grave episodio di aggressione avvenuto ai danni di un’assistente sociale in servizio presso gli uffici comunali” viene espressa anche dal Sindaco Antonio Nicoletti che aggiunge “Ho espresso la mia personale vicinanza alla vittima di questa aggressione. È inaccettabile che una professionista impegnata quotidianamente a supporto delle persone più fragili della nostra comunità possa essere a rischio della propria incolumità. A lei va la piena solidarietà dell’Amministrazione comunale e dell’intera città, con l’augurio di una pronta ripresa.

L’accaduto richiama l’attenzione sulla necessità di garantire condizioni di sicurezza adeguate per tutti gli operatori dei servizi pubblici. L’Amministrazione è impegnata a rafforzare le misure di prevenzione e tutela, anche in collaborazione con le forze dell’ordine, affinché episodi simili non abbiano a ripetersi. E in tal senso si troveranno forme di maggiore vigilanza per la garanzia, in sicurezza, del servizio sociale.

Matera è e deve restare una comunità fondata sulla solidarietà, sul rispetto, sulla legalità e sulla sicurezza”.