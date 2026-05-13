Aggredisce la compagna e urla ”Vi sistemo per le feste…”. Polizia lo arresta

Ormai è uno stillicidio e le violenze domestiche si susseguono senza posa.E fin quando si continuerà a insistere sull’inasprimento delle pene con la sequenza dei decreti sicurezza , senza intervenire sulle cause, la cronaca continuerà a registrare episodi come quello di Policoro dove la Polizia di Stato ha arrestato un uomo do 50 anni, che era ai domiciliari, accusato di maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate e resistenza a Pubblico ufficiale. L’intervento degli agenti del commissariato di Polizia di Policoro è seguito alla richiesta di aiuto della donna, barricatasi nel bagno di casa. La coppia ha una bambina di sei mesi. Per la madre i sanitari hanno emesso una prognosi di sette giorni.



QUESTURA DI MATERA

COMUNICATO STAMPA

Policoro: 50enne arrestato dalla Polizia di Stato dopo aver aggredito in casa la sua compagna

L’uomo era sottoposto agli arresti domiciliari per altre vicende penali

Nel rispetto dei diritti della persona indagata, della presunzione di innocenza e della necessaria verifica dibattimentale, per quanto risulta allo stato attuale, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, si comunica quanto segue.

La Polizia di Stato di Matera ha arrestato, in flagranza di reato, un cinquantenne di Policoro poiché ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate e resistenza a P.U.

L’attività di polizia giudiziaria è stata svolta dagli agenti del Commissariato di P.S. di Policoro, i quali sono intervenuti in un’abitazione sita a Policoro, a seguito della richiesta di soccorso di una donna al Numero Unico di Emergenza.

Sul posto, gli operatori hanno trovato la richiedente e il suo compagno convivente. L’uomo, che risulta al momento sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per altre vicende penali, ha aggredito verbalmente i poliziotti intimando loro di non entrare in casa sua altrimenti, ha urlato, “vi sistemo per le feste”. Poi, rivolgendosi alla sua compagna, visibilmente spaventata e con una bambina di sei mesi tra le braccia, le ha urlato frasi minacciose.

La donna, che presentava ecchimosi sul collo e lamentava un forte dolore al costato sul lato destro, riferiva che il compagno, insofferente per il pianto della bambina, l’aveva brutalmente aggredita afferrandola per il collo, colpendola con schiaffi e pugni e tirandole i capelli. Era riuscita però a rifugiarsi nel bagno, dove si era chiusa a chiave e aveva allertato le forze dell’ordine.

Gli operatori hanno chiesto l’intervento di personale del 118, che ha trasportato la vittima in ospedale, dove è stata medicata e dimessa con una prognosi di 7 giorni. La donna ha quindi riferito di una serie di pregressi episodi di aggressioni fisiche e minacce subite.