Aggiornata al 30 dicembre la seduta del Consiglio Comunale di Matera (Ancora Toto e altro…)

Non è bastata la doppia seduta mattutina e pomeridiana odierna del Consiglio Comunale di Matera ad esaurire il nutrito ordine del giorno che ne era alla base. Ancora una volta Augusto Toto non l’ha spuntata e sono stati esaminati solo gli ulteriori 10 punti all’ordine del giorno. Si ripartirà dopo il panettone di Natale, dunque, dal solito punto 1) per poi saltare al 12°. Infatti, come appena comunicato, “la seduta del Consiglio Comunale del giorno 23/12/2025, a seguito di votazione a maggioranza dei consiglieri presenti, è stata aggiornata a martedì 30/12/2025 alle ore 10:00 in seduta di 1^ convocazione e al 07/01/2026 alle 10:00 in seduta di 2^ convocazione, presso la Sala Pasolini, sita in via Sallustio – Matera, per il prosieguo della trattazione degli argomenti già iscritti all’ordine del giorno, notificato con nota prot. n. 0133396/2025 del 18/12/2025, secondo il seguente ordine:

1. Elezione del Presidente e dei Vicepresidenti del Consiglio Comunale (art. 12 dello Statuto ed art. 12 del Regolamento del Consiglio);

12. Bilancio di previsione pluriennale 2026- 2028 e relativa nota integrativa. Approvazione;

13. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett.a) D.Lgs.n. 267/00 ss.mm.ii. (T.u.e.l.)- Sentenza n. 822/2019, Esecuzione Mobiliare n. 21/2025 Tribunale di Matera. Discarico del Tesoriere;

14. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett.a) D.Lgs.n. 267/00 ss.mm.ii. (T.u.e.l.)- Ordinanza n. 325/2024 della Corte di Cassazione;

15. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett.a) D.Lgs.n. 267/00 ss.mm.ii. (T.u.e.l.)- Sentenza n.122/2023, Esecuzione Mobiliare n. 269/2024 Tribunale di Matera. Discarico del Tesoriere;

16. Riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett.a) D.Lgs.n. 267/00 ss.mm.ii. (T.u.e.l.)- Sentenza n. 1697/2025, Consiglio di Stato;

17. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett.a) D.Lgs.n. 267/00 ss.mm.ii. (T.u.e.l.)- Sentenza numero 262/2025 del Giudice di Pace di Matera;

18. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett.a) D.Lgs.n. 267/00 ss.mm.ii. (T.u.e.l.)- Sentenza numero 231/2025 del Giudice di Pace di Matera;

19. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett.a) D.Lgs.n. 267/00 ss.mm.ii. (T.u.e.l.)- Sentenza numero 174/2025 del Giudice di Pace di Matera;

20. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett.a) D.Lgs.n. 267/00 ss.mm.ii. (T.u.e.l.)- Sentenza numero 1238/2025 el Giudice di Pace di Matera;

21. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett.a) D.Lgs.n. 267/00 ss.mm.ii. (T.u.e.l.)- Sentenza numero 222/2025 del Giudice di Pace di Matera;

22. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art.194 comma 1 lett.a) D.Lgs.n.267/2000, derivante da D.I. n.505/2025;

23. Riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett.a) D.Lgs.n. 267/00 ss.mm.ii. (T.u.e.l.)- Sentenza n. 224/2025, Tribunale di Matera;

24. Riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett.a) D.Lgs.n. 267/00 ss.mm.ii. (T.u.e.l.)- Sentenza n. 119/2014, Tribunale di Matera;

25. Riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett.a) D.Lgs.n. 267/00 ss.mm.ii. (T.u.e.l.)- Sentenza n. 291/2025 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata di Potenza;

26. Riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett.a) D.Lgs.n. 267/00 ss.mm.ii. (T.u.e.l.)- Sentenza n. 245/2025 del Tribunale di Matera.

Per effetto della presente comunicazione di aggiornamento della seduta consiliare, la seconda seduta del consiglio comunale convocata per il giorno 27/12/2025, con nota prot. 0133396/2025 del 18/12/2025, si intende revocata. Si raccomanda la presenza in aula dei Dirigenti dei diversi Settori, degli Assessori e dei Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti. Si comunica, infine, che viene garantita la pubblicità della seduta consiliare mediante trasmissione in diretta streaming sul canale YouTube “Comune di Matera” e/o sul sito istituzionale del Comune di Matera all’indirizzo https://comune.matera.it/novita/nuove-dirette-streaming-per-il-consiglio-comunale-di-matera/.”