Agenti di Polizia locale di Matera, per soccorso agli alluvionati dell’Emilia Romagna

L’Amministrazione comunale di Matera, ha reso noto di aver “risposto all’appello lanciato nei giorni scorsi dall’Associazione nazionale dei Comuni italiani (Anci), per offrire un supporto alle popolazioni alluvionate dell’Emilia Romagna. Il comandante della Polizia locale, colonnello Paolo Milillo, ha messo a disposizione dieci unità (un ufficiale e 9 sottufficiali/agenti), per un periodo massimo di 30 giorni, e comunque non oltre il prossimo 25 giugno, garantendo una copertura di almeno 15 giorni con 5 unità a settimana. Ora non resta che attendere le richieste della Protezione civile nazionale, che deciderà come e dove dislocare il personale comunale di Matera. Un aiuto concreto, che fa seguito alla corale e sentita solidarietà dei giorni scorsi.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.